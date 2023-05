Afscheidswedstrijd De Waard levert Telstar volle buit op door late goals

Glynor Plet werd voor de wedstrijd in het zonnetje gezet als topscorer in de competitie voor Telstar. Door zijn goal vorige week tegen MVV nam hij die titel over van Sander Oostrom door zijn 88e in dienst van Telstar te maken. Het is nog onzeker of hij vanavond zijn laatste wedstrijd voor de Witte Leeuwen speelt. Iemand die sowieso na de zomer niet terugkeert in Velsen-Zuid is Pieter de Waard. De wedstrijd tegen NAC Breda was zijn laatste als algemeen directeur na zeventien jaar.

Telstar kreeg de eerste grote mogelijkheid via Christos Giousis. De Griek ging op het doel af en kon de bal voor leeg doel inschieten, maar Tijs Velthuis hield de bal voor de lijn tegen. Tot overmaat van ramp kwamen de Bredenaren vervolgens op voorsprong. Ezechiel Banzuzi gaf de voorzet en maakte Odysseus Velanas de goal: 0-1. Het was dat Ronald Koeman Jr. een fantastische redding had op een schot van Velanas, anders was het 2-0 voor NAC geweest.

