Dolblije Quinten van den Heerik schiet Telstar naar linkerrijtje: "Dit is niet normaal"

De ontlading in Velsen-Zuid was vanavond gigantisch nadat Quinten van den Heerik zijn tweede treffer van de avond maakte. Daardoor eindigen De Witte Leeuwen in het linkerrijtje van de eerste divisie. "Dit is niet normaal", zegt de invaller, die de overwinning op NAC Breda (2-1) veiligstelde.

Matchwinner Quinten van den Heerik schiet Telstar naar linkerrijtje - NH Sport / Stephan Brandhorst

Met zijn eerste balcontact schoot hij zijn ploeg al langszij in de slotminuten van de reguliere speeltijd. "Ik weet het niet helemaal meer precies", zegt Van den Heerik, die helemaal door het dolle heen was. Direct na de 1-1 werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd, omdat er voorwerpen op het veld werden gegooid. Time-out Mike Snoei maakte daar gretig gebruik van om zijn ploeg nog één keer te instrueren. "Als we door hadden gespeeld, hadden we de winnende denk ik niet eens gemaakt", stelt Snoei. In de dying seconds van de wedstrijd was het opnieuw Van den Heerik die trefzeker was. "Er kwam veel emotie en blijdschap los. Ik speel een seizoen waarin ik niet veel minuten maak in het eerste elftal", vertelt Van den Heerik, die vooral in het tweede elftal minuten maakte. Tekst loopt door onder de video.

Mike Snoei door het dollen na late winst tegen NAC Breda - NH Sport / Stephan Brandhorst

Dankzij de treffer en de 2-1 overwinning eindigt Telstar het seizoen als negende in de eerste divisie. "Dit zijn jongensboeken", weet Snoei, die na afloop met zijn staf een klein feestje vierde op het veld. De play-offs waren al niet meer mogelijk voor de Velsenaren, maar volgens Van den Heerik had er veel meer ingezeten. Eindcijfer 8 Tijdens de wedstrijd bungelde Telstar geruime tijd op een virtuele twaalfde plaats, maar na de overwinning klom het naar de negende plek. "Dat maakt het voetbal zo leuk", gaat Snoei verder, die de ambitie had om de play-offs te spelen. De trainer geeft het seizoen uiteindelijk het eindcijfer 8. "We hebben niet het maximale eruit gehaald. Om een kritische noot te kraken: we hebben te weinig gescoord."

Snoei geeft Telstar een 8 voor het seizoen - NH Sport / Stephan Brandhorst