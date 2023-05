Topscorer Youssef El Kachati is eerste gewenste aanvallende transfer voor Telstar

De eerste zomeraanwinst van Telstar is een feit. Youssef El Kachati komt over van Quick Boys en maakt de overstap vanuit de tweede divisie naar de eerste divisie. In de tweede divisie is El Kachati de huidige topscorer. El Kachati tekent een éénjarig contract met een optie voor nog een tweede jaar.

Met nog één speelronde te gaan in de tweede divisie gaat El Kachati ruim aan de leiding in het topscorersklassement. De spits van Quick Boys was dit seizoen 24 keer trefzeker. In het verleden speelde El Kachati voor Sparta Rotterdam, VV Noordwijk, het Belgische KVC Westerlo en het afgelopen seizoen voor Quick Boys. Bij Sparta maakte hij zijn profdebuut en scoorde hij drie keer in tien duels in de eerste divisie.