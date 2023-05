Doelman Ronald Koeman blijft Telstar trouw

Ronald Koeman en Telstar hebben een akkoord bereikt over een nieuw contract. Tot de zomer van 2024 ligt de goalie nu vast en hierdoor gaat Koeman na de zomer beginnen aan zijn derde seizoen in Velsen-Zuid.

Dit seizoen stelde trainer Mike Snoei steevast Ronald Koeman op. De keeper kwam in totaal tot 33 optredens in competitieverband. "Koeman is bij Telstar uitgegroeid tot een solide sluitpost", aldus technisch manager Peter Hofstede. "Het afgelopen seizoen moest hij wekelijks aan de bak en hij heeft daarbij een sterke ontwikkeling getoond. Met die kennis is het een schone zaak dat we Ronald bij de start van het nieuwe seizoen weer mogen verwelkomen."

