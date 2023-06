Telstar beloont supersub Quinten van den Heerik met eerste profcontract

Quinten van den Heerik heeft zijn eerste contract als profvoetballer getekend. De 21-jarige aanvaller tekent tot en met de zomer van 2024. Afgelopen seizoen speelde Van den Heerik acht wedstrijden in het eerste elftal van De Witte Leeuwen en was in de laatste competitiewedstrijd van grote waarde.

Het afgelopen seizoen speelde Van den Heerik zijn wedstrijden voornamelijk in de Onder-21 van Telstar. Daar liep hij met 14 doelpunten in 13 wedstrijden ruim één op één. Geregeld zat hij bij de eerste op de bank. In de laatste competitiewedstrijd van het seizoen beleefde hij zijn hoogtepunt. Als invaller schoot hij Telstar hoogstpersoonlijk naar een 2-1 overwinning op NAC Breda. Daardoor eindigden de Velsenaren alsnog in het linkerrijtje.

Technisch manager Peter Hofstede ziet opnieuw een speler doorbreken bij Telstar. “Quinten heeft afgelopen zomer de kans gegrepen om zich bij Telstar verder te gaan ontwikkelen. In de loop van het seizoen is hij zich steeds nadrukkelijker gaan profileren, met als hoogtepunt natuurlijk zijn twee treffers tegen NAC Breda op de slotdag van de competitie. Wij zijn zeer content dat Quinten, en ook andere spelers die op amateurbasis zijn begonnen, zoveel progressie tonen en daarmee een profcontract afdwingen."