Beleefde Belg Sebbe Augustijns kiest met Telstar voor meer speeltijd

In zijn jeugd speelde Augustijns voor diverse clubs in België en in de zomer van 2019 maakte hij de stap naar RKC. Zijn competitiedebuut voor de Waalwijkers liet even op zich wachten. Begin januari 2021 viel hij in tegen sc Heerenveen. "Dat is een droom voor iedere voetballer", blikt Augustijns terug op dat bijzondere moment. "Alleen jammer dat de speelminuten wat uitbleven."

"Speeltijd"

Na zijn debuut kwam de uiterst beleefde Belg niet verder dan één basisplaats en wat invalbeurten. Na vier seizoenen RKC stond de teller op 22 duels. Van rancune is absoluut geen sprake bij Augustijns. "Ik heb de deur daar met een goed gevoel dichtgetrokken. Ik ben begonnen bij Jong RKC en heb mij opgewerkt naar het eerste. Heb mijn debuut gemaakt." Speeltijd is voor Augustijns dus de belangrijkste reden om voor Telstar te kiezen.