Telstar vult selectie aan met ervaren verdediger Lassana Faye

Lassana Faye speelde in het verleden voor Vitesse, Sparta Rotterdam en ADO Den Haag. "Ik ben blij dat Lassana Faye kiest voor Telstar", laat technisch manager Peter Hofstede weten op de site van Telstar. "Na El Kachati en Augustijns voegen we met Faye wederom ervaring en kwaliteit toe aan de selectie."

"Moderne back"

In totaal speelde Faye 57 duels in de eredivisie. Verder speelde hij de nodige wedstrijden in de eerste en tweede divisie. "Lassana Faye is een moderne linksback, die tevens de gehele linkerflank kan bestrijken." Alleen een neusje voor de goal heeft de nieuwe aanwinst van Telstar nog niet. Scoren deed hij namelijk nog nooit in z'n bestaan als profvoetballer.

Deze zaterdag staan de eerste oefenduels op het programma. In eigen huis vindt het drieluik met VV IJmuiden en Stormvogels plaats. De Witte Leeuwen starten de competitie op maandag 14 augustus met een uitwedstrijd tegen Jong PSV.