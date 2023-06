Manchester United-keeper Ondrej Mastny op proef bij Telstar

De 21-jarige keeper Ondrej Mastny is deze week op proef bij Telstar. Mastny staat nog één jaar onder contract bij Manchester United, maar daar lijkt er geen toekomst voor hem te zijn.

Sinds 2018 staat hij onder contract bij de Engelse grootmacht. Hij kwam toen over van het Tsjechische Vysočina Jihlava. Sindsdien speelde hij in een aantal jeugdteams van Manchester United.

"Ik wil gewoon regelmatig spelen en genieten van het voetbal", vertelt Mastny na zijn eerste training in Velsen-Zuid. Vorig jaar werd de Tsjechische keeper verhuurd aan het Noord-Iers Portadown.

Op zoek naar speelminuten is Mastny op proef bij Telstar. Voor die speelminuten moet Mastny behoorlijk aan de bak, want hij moet trainer Mike Snoei en keeperstrainer Colin van der Meijden zien te overtuigen. "Ik heb geen verstand van keepers. Colin gaat dat beoordelen en daarna gaan wij met elkaar kijken of wij deze jonge, 21-jarige keeper een platform kunnen geven", aldus Mike Snoei.