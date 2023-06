Na 17 jaar Telstar gaat directeur Pieter de Waard aan de bak bij een strandpaviljoen

Na 17 jaar zit het er voor Telstar-directeur Pieter de Waard op. Vandaag stond zijn officiële afscheid op het programma en morgen is dan zijn allerlaatste dag op kantoor. "Dan een maand op vakantie. Daarna ga ik drie weken als kelner werken bij een strandpaviljoen", vertelt De Waard.

De Waard is van alle markten thuis. Eerder gaf hij al aan dat hij meerdere dingen zou willen gaan doen. Van vorkheftruckchauffeur tot bondsvoorzitter en van vakkenvuller tot een baan in de media. Daar kan nu dus een job in de horeca bij.

Fantastisch mens

Tijdens zijn afscheidsreceptie werd lyrisch over de Telstar-directeur gesproken. De dag begon met een speech van burgemeester Frank Dales. Daarna nam Telstarfan Peter 'Jomanda' Zoontjes het woord. "Zo'n directeur krijgen we nooit meer", zij hij onder meer tijdens z'n speech.

De meeste mensen kennen de bijzondere uitspraken wel van Zoontjes, maar AZ-directeur Robert Eenhoorn en KNVB-bestuurder Gijs de Jong wisten soms niet waar ze kijken moesten na weer een Jomanda-uitspraak.

Daarna nam cabaretier Peter Heerschop het woord en kreeg hij de lachers op zijn hand. Vanavond staat er een officieel diner op het programma voor genodigden en morgen trekt hij dus definitief de deur dicht bij Telstar.