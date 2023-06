Deur dicht voor belangrijk Telstar-kwartet: "Wij gaan gewoon verder"

"We starten deze voorbereiding met een uitstekende kern waarop we verder kunnen bouwen", vertelt een zongebruinde Mike Snoei na de eerste training van het seizoen. "Al zijn er ook een aantal belangrijke sterkhouders verdwenen."

Consequentie

De oefenmeester van de eerstedivisionist doelt hiermee op Anass Najah, Anwar Bensabouh, Delvechio Blackson en Özgür Aktas. Het kwartet stond niet op het veld in Velsen-Zuid en dat gaat dit seizoen ook niet meer gebeuren. "Dat is de consequentie na zo'n seizoen als vorig jaar. Er komt dan belangstelling voor spelers. Dat vind ik ook prima, want ambitie is gezond. Alleen wij gaan wel gewoon verder."

