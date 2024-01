Gevaarlijk of poeslief? Zoveel gevaar loop je als er in jouw wijk een serval ontsnapt

Ontsnapte servals zorgden de afgelopen tijd op meerdere plaatsen in Noord-Holland voor onrust. Maar hoe gevaarlijk is zo'n grote katachtige nou eigenlijk? NH ging op bezoek bij serval Champ, die vorige week door Kudelstaart liep en vroeg het Stichting AAP.

Eenmaal binnen ebt de angst al snel weg. Champ snuffelt poeslief aan onze apparatuur en geeft Beau kusjes als ze hem kippenhartjes voert. Even later laat Champ zich zelfs voeren door NH-verslaggever Rosalie Speelman.

"Je kan hem niet zomaar aanhalen als een normale kat. Dan gaat 'ie blazen en soms haalt 'ie dan ook uit." Met haar instructies in ons achterhoofd stappen we toch wat zenuwachtig de woonkamer binnen van serval-baasje Beau Tromp (23) uit Kudelstaart. Champ weegt zestien kilo en een kippenpoot verslindt hij binnen een paar seconden met bot en al.

Beau weet het zeker: Champ is niet gevaarlijk. "Maar dat komt ook echt omdat we genoeg aandacht, tijd, liefde en geduld in hem steken. Hij heeft hier ook de ruimte en we laten hem met rust als ie dat zelf wil. We gaan hem niet opjutten."

Ook directeur van Stichting AAP David van Gennep benadrukt dat de dieren echt niet ongevaarlijk zijn. "Op het moment dat je zo'n dier probeert beet te pakken of aan te halen loop je gevaar. Dan zal 'ie uithalen en bijten. Het is geen huiskat." Vooral de combinatie met kinderen vindt hij risicovol. "Je wil toch niet dat een kind zijn ogen worden uitgekrabd als hij aan komt lopen met een broodje ham."

Want vooral als je tussen de serval en zijn eten in gaat staan, is het mot. Maar Van Gennep stelt ook gerust: "een serval gaat niemand uit zichzelf aanvallen. Het is een vluchtdier en niet levensgevaarlijk, zoals tijgers en leeuwen." In Nederland zijn geen serval-aanvallen op mensen bekend. Huisdieren, zoals konijnen, zijn bij een ontsnapping soms wel de klos. Gewoon uit de buurt blijven dus, en ook niet in huis nemen, vindt de stichting.

Geen huisdier

"Het is voor dat dier geen leven. Ze moeten altijd maar binnen blijven, want zodra je de deur op een kier zet, is de serval gevlogen." Voor de directeur is het klip-en-klaar: servals ontsnappen, omdat de dieren niet in 'gevangenschap' horen.

"Je zag ook dat de Gooise serval zich niet makkelijk liet vangen toen hij eenmaal van zijn vrijheid had geproefd." Daarnaast geven serval-baasjes de dieren vaak ook de verkeerde voeding. "Veel dieren die we hier binnenkrijgen hebben allerlei botafwijkingen. Een serval moet bijvoorbeeld konijnen met bot, huid en haar eten, geen biefstukje."

Tekst gaat verder onder afbeelding