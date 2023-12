30 jaar Action: Gezina zat als eerste achter de kassa van het Enkhuizer miljardenbedrijf

Winkelketen Action bestaat 30 jaar. Een miljardenbedrijf met inmiddels bijna 80.000 medewerkers. Dat alles begon in 1993 met een winkeltje aan de Dijk in Enkhuizen, met Gezina van der Blonk achter de kassa als allereerste medewerker. "Medeoprichter Gerard Deen zei altijd al dat hij 1.000 winkels wilde hebben. Natuurlijk geloofde ik hem niet."

Terug naar het begin. Gerard Deen runt begin jaren 90 van de vorige eeuw een antiekhandel, tot hij samen met Rob Wagemaker grote partijen spullen opkoopt en die weer verkoopt. Daarmee is de eerste Action-winkel in juli 1993 geboren aan de Dijk 12 in Enkhuizen.

Die eerste winkel zat in een prachtig historisch pand aan de haven. Schuin tegenover de voormalige verdedigingstoren en inmiddels blikvanger, de Drommedaris. Gerard en zijn vrouw woonden er boven, beneden was de winkel. Niet veel later sluit ook broer Boris Deen aan.

"Kan je morgen beginnen?"

De winkel is pas net open als Gezina van der Blonk, 20 jaar oud, voet over de drempel zet, op zoek naar een baan. "Het was een leuk winkeltje. Gerard Deen stond zelf achter de kassa. Ik vroeg of hij nog personeel zocht. Dus hij vroeg: 'Wat kan je?'. Ik vertelde dat ik bij een supermarkt had gewerkt. Hij zou erover nadenken en toen ik later terugkwam, zei hij: 'Kan je morgen beginnen?'. En toen was ik aangenomen."

De winkel is gelijk een succes. "Elke dag kwamen er wel nieuwe dingen binnen. We moesten soms echt schikken, zodat alles paste in de winkel", vertelt de inmiddels 50-jarige Gezina.

"We verkochten van alles en nog wat. Dan hadden we bijvoorbeeld ineens serviezen. En als het op was, dan was het op. Het was een gezellige plek aan de haven. Mensen kwamen op de koopjes af, het was er altijd bedrijvig."

