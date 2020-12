Regels voor grote winkelketens aangescherpt, Action en Wibra moeten deuren sluiten

Er ontstond de afgelopen dagen veel onduidelijkheid over welke winkels open mogen en wat essentieel is of niet. Na kabinetsoverleg zojuist is besloten dat alleen winkels die meer dan 70 procent van hun omzet uit essentiële producten zoals levensmiddelen, drogisterij-artikelen en diervoeding halen open mogen blijven.

Eerder was ook de regel dat winkels nu nog open mogen blijven zolang het assortiment uit meer dan 30 procent uit levensmiddelen bestaat. Op basis van die uitzondering, wilden grote winkelketens als Action en Wibra toch opengaan. Dat houdt het kabinet nu tegen.

Ook het warenhuis Hema heeft besloten de deuren van alle filialen vanaf morgen te sluiten, nadat de regels voor niet-essentiële winkels zijn aangescherpt.

Opengaan Action en Wibra

Vanochtend werd bekend dat de 400 winkels van winkelketen Action vanmiddag de deuren zouden openen, nadat zij een dag eerder hun deuren vanwege de lockdown hadden gesloten. Het openen leidde ook bij het personeel van de keten tot onrust, vertelt een anonieme bedrijfsleider:

"Er werd vanuit het hoofdkantoor aan alle bedrijfsleiders medegedeeld dat we onze winkels vandaag om 12.00 uur verplicht moesten openen. Dat heeft tot veel boosheid en onbegrip geleid onder het personeel. Er werken hier veel mensen met kinderen, die dus verplicht moesten komen en waar thuis nu de opa’s, oma’s en buren aan het oppassen zijn", vertelt ze anoniem.

