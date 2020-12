Hema sluit filialen vanaf morgen na aanscherping regels voor niet-essentiële winkels

De directie van Hema is na aanscherping van de regels tot dit besluit gekomen.

Hema betreurt de onduidelijke regelgeving van de overheid en de wijzigingen die door het kabinet zijn gemaakt. "Het is jammer dat de eerder gemaakte heldere afspraken niet gerealiseerd konden worden", laat de directie weten.

"Tegelijkertijd vraagt deze tijd om flexibiliteit en verdraagzaamheid. Dat geldt ook voor ons. Als dat betekent dat wij onze deuren moeten sluiten om de gezondheid te waarborgen, dan doen we dat", zegt directeur Tjeerd Jegen.

Gedeeltelijk open

Eerder wilde het warenhuis tijdens de nieuwe lockdown openblijven voor de verkoop van alleen essentiële producten. Dit om de supermarkten en drogisterijen te ondersteunen, zodat de drukte op deze plekken gespreid kon worden.

Met de branchevereniging was afgesproken welke producten precies tot de categorie essentieel behoren, liet woordvoerder van de Hema Frederike van Urk weten. Medewerkers waren in de nacht van maandag op dinsdag zelfs bezig geweest om de winkels klaar te maken. "We hebben de niet-essentiële producten in de winkel afgezet, die worden uit de winkels gehaald", zei Van Urk eerder tegen NH Nieuws.