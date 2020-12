Action vindt verwijt over opening winkels onterecht: 'Grens niet opgezocht, regels gevolgd'

NOORD-HOLLAND - De tweede dag van de lockdown stond in het teken van verwarring rond de opening van grote winkelketens als Hema, Action en Wibra. Met de gisteravond door de overheid gepubliceerde regels in het achterhoofd openden ze vanochtend de deuren van hun vestigingen, maar al snel besloot een geërgerd kabinet dat de winkels toch de deuren moeten sluiten. En dus werd er vandaag nog even snel wat - hoe kan het ook anders tijdens een lockdown - goedkoop toiletpapier gescoord.

Omdat in Action-winkels een substantieel deel van het assortiment uit essentiële producten bestaat, besloot die keten vanochtend haar winkels te openen. En de keten stond niet alleen: ook Wibra kondigde aan haar winkels de komende vijf weken te willen openhouden. De besluiten van de ketens leidden tot irritatie en onbegrip. Niet alleen in politiek Den Haag, dat dus later op de dag besloot dat de ketens de deuren van hun winkels alsnog moeten sluiten , maar ook onder het mondjesmaat aanwezige winkelend publiek.

Winkels waarin ten minste dertig procent van de omzet wordt geboekt met de verkoop van essentiële producten als voedingsmiddelen, drogisterij-artikelen en dierenvoer mochten dat deel van hun assortiment blijven verkopen, zo besloot het kabinet gisteravond. Dat besluit werd genomen nadat de Hema de knuppel in het hoenderhok had gegooid door haar vestigingen gisterochtend, op de eerste dag van de lockdown, gewoon te openen .

Je moet één lijn trekken, en Action is nou niet heel noodzakelijk, lijkt me", zegt een vrouw. "Schoonmaakmiddelen kun je ook bij de supermarkt kopen." Een andere dame veroordeelt het besluit van de van oorsprong Westfriese winkelketen ook. "Als ze heel verantwoordelijk zijn, hadden ze gezegd: we blijven dicht."

'Vals verwijt'

Action zelf vindt het een 'vals verwijt', zo stelt woordvoerder Yvette Moll van Action. "Dit was toegestaan vandaag", verwijst ze naar het besluit om de winkels te openen. "Dat is gisteravond door de overheid zo bepaald. Dit hebben we niet zelf verzonnen, maar afgewacht op wat de overheid aan verduidelijking gaf en die hebben we gevolgd."

Dat nu is besloten dat de winkelketens toch dichtmoeten, zet dan ook geen kwaad bloed bij de keten. "We houden ons aan de wet, en aan de regels, en als de regels veranderen zullen we ons aan de veranderde regels houden", aldus Moll. "Want wij willen alleen maar doen wat mag."

Onur Erdem van FNV Winkelstraat vindt het kabinetsbesluit 'de enige goede oplossing'. "Ook om de gezondheid van de mensen die in de winkels werken te waarborgen." Hij verwijst naar Black Friday eind november, toen de koopjesgekte enorme massa's mensen op de been bracht in de stadscentra. "Daar zijn de besmettingscijfers ook aan gekoppeld."