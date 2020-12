Besmettingscijfers Gooi en Vechtstreek weer gestegen: 'Black Friday lijkt de oorzaak'

GOOI & VECHSTREEK - De besmettingscijfer in de regio Gooi en Vechtstreek zien er minder rooskleurig uit dan gehoopt. In de afgelopen twee dagen heeft de GGD een verdubbeling in het aantal besmettingen gezien. "Wij denken dat het met Black Friday te maken heeft", zegt directeur Publieke Gezondheid van de GGD, René Stumpel in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag.

Joost Lammers/ NH Nieuws

De drukke winkelstraten in de regio van vorige week vrijdag en het aangesloten weekend zouden volgens Stumpel flink hebben bijgedragen aan de stijgende lijn in de regio. "Echt goed gaat het niet. Het aantal dagelijkse besmettingen lag een flink aantal dagen iets boven de veertig. Dat maakte ons best blij." Maar nu heeft de GGD de afgelopen twee dagen een verdubbeling in de dagelijkse besmettingscijfers waargenomen. "We zijn nu wat minder optimistisch. Op het hoogtepunt van de tweede golf hadden we per dag 175 besmettingen. Dat is veel meer dan nu, maar echt goed gaat het niet." Vaccineren De GGD heeft onder leiding van Stumpel een coördinerende functie als het gaat om vaccineren in de Gooi en Vechtstreek, dat volgend jaar zou moeten beginnen. De uitvoering ligt echter niet bij de GGD.

"Het idee is dat de instellingen zelf in de lead zijn. Wij coördineren en verlenen bijstand waar dat nodig is", aldus Stumpel. "Wij willen eerst het personeel van de verpleeghuizen vaccineren, en de inrichtingen waar verstandelijk gehandicapten wonen, met de bewoners inbegrepen." Voor de chronisch zieken en alle mensen ouder dan zestig zullen volgens Stumpel door de huisarts gevaccineerd worden. "We wilden hier ook in het land mee beginnen, maar de complicatie daarbij is dat het eerst beschikbare vaccin tot min 70 graden gekoeld moet worden." Stumpel verwacht bij de komst van een makkelijk te bewaren vaccin dat dit echter snel gaat beginnen. Luister het gehele interview terug via de link.