Burgemeester Uitgeest sluit Hema-winkel, ook vestiging Heemskerk inmiddels dicht

UITGEEST - In Uitgeest is de plaatselijke Hema vanochtend op last van de burgemeester gesloten. De winkel aan de Middenweg is vanochtend wel open geweest, maar na politiecontrole later op de dag - rond 13.00 uur - alsnog gesommeerd de deuren te sluiten. Ook de winkel in Heemskerk is in de loop van de dag dichtgegaan, al is dat daar gebeurd zonder tussenkomst van de burgemeester.

De boodschap van het kabinet leek duidelijk: winkels die levensmiddelen verkopen, mogen openblijven, winkels die niet-essentiële producten als kleding of elektronica verkopen, moeten de deuren sluiten. Toch bleek dat het voor sommige winkels geen heldere opdracht was: want wat als je naast niet-essentiële producten als schrijfblokken en wc-borstels ook broodbeleg en slagroomtaarten verkoopt, zoals bijvoorbeeld de Hema?

Toch betekent dat niet dat klanten bij Hema kunnen komen 'funshoppen', zo benadrukte woordvoerder Van Urk vanochtend tegenover NH Nieuws. In veel vestigingen was het personeel gisteren en vannacht bezig met het afzetten van gangpaden waarin niet-essentiële producten liggen.

Eerder vandaag liet een woordvoerder van de Hema aan NH Nieuws weten dat 'in samenspraak met de branchevereniging' was besloten vanochtend de winkels te openen. Behalve voedsel beschouwt Hema ook babyspullen en drogisterij-artikelen, waaronder bijvoorbeeld medicijnen, als essentieel.

Ondanks de inspanning om essentiële producten van niet-essentiële producten te scheiden, lijken de plaatselijke autoriteiten niet eensgezind over het besluit van Hema om de deuren toch te openen. Zo is de vestiging in Beverwijk, waar ook rookworsten, broodjes en andere voedingsmiddelen worden verkocht, vooralsnog open. De woordvoerder van de gemeente Beverwijk laat weten dat er voor hen tot nu toe geen aanleiding was om bij de plaatselijke Hema te controleren.

Politiecontrole

"Bij controle van politie bleek dat de Hema open was", aldus de woordvoerder van burgemeester Nieuwland van Uitgeest. "Daarop is contact geweest met de burgemeester, die heeft gezegd dat zij rijksbeleid moeten volgen en in overleg met de Veiligheidsregio Kennemerland is besloten dat de Hema per direct dicht moest."

Duidelijk is dat ook de Heemskerkse Hema aan het Burgemeester Nielenplein in de loop van de dag de deuren heeft gesloten. Een woordvoerder van de gemeente Heemskerk laat weten dat de winkel in Heemskerk 'niet op last van de burgemeester is gesloten'. Of Hema er zelf toe heeft besloten de deuren te sluiten, is niet bekend.