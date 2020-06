Meer lege schappen bij Action door opstartproblemen na lockdown

ZWAAGDIJK-OOST - Het assortiment van winkelketen Action is tijdelijk minder breed dan gebruikelijk. Dat heeft te maken met opstartproblemen van distributiecentra in Duitsland, Frankrijk en Polen. Toen die na de wekenlange coronasluiting de deuren plotseling mochten heropenen, stonden de magazijnen nog vol met spullen van vóór de uitbraak.

Een woordvoerder van het bedrijf met hoofdkantoor en distributiecentrum in Zwaagdijk bevestigt de opstartproblemen tegenover NH Nieuws, nadat BNR er eerder vandaag over berichtte. "Ze kregen kort van tevoren te horen dat ze weer openmochten", vertelt de ze over de distributiecentra, "en gingen daarom van complete stilstand naar raketsnelheid."

China

Ook de afhankelijkheid van China, waar net als in Europa veel fabrieken tijdelijk op slot gingen, speelt een rol bij de leveringsproblemen. Vooral de inkoop bij Nederlandse importeurs die vanuit China importeren, loopt vertraging op. "Maar we importeren niet uitsluitend uit China", benadrukt de woordvoerder. "We hebben ook Europese leveranciers."

Vanwege de opstartproblemen wordt een deel van de Franse winkels momenteel bevoorraad vanuit het distributiecentrum in het Limburgse Echt. Het distributiecentrum in Zwaagdijk bevoorraadt op haar beurt weer winkels die normaal gesproken door Echt worden bevoorraad. "Omdat de Nederlandse winkels mochten opblijven, is het distributiecentrum in Zwaagdijk ook tijdens de crisis blijven draaien."

Niet op voorraad

Het verschilt 'per regio en per productcategorie', maar klanten moeten er rekening mee houden dat zo'n 15 procent van de producten niet op voorraad is. Specifieke cijfers voor Noord-Holland zijn niet beschikbaar, maar ook in onze provincie bestaat het risico dat koopjesjagers misgrijpen. Van producten die sinds het begin van de coronacrisis gretig aftrek vinden - denk aan doe-het-zelf-spullen, knutselspullen en sportartikelen - is de voorraad doorgaans op peil, garandeert de medewerker.

Ondanks het ietwat uitgeklede assortiment, verwacht het bedrijf weinig mensen teleur te stellen, mede omdat mensen minder vaak spontaan naar binnen lopen voor een impulsaankoop. "Ze zijn toch iets voorzichtiger met winkelbezoek en werken daarom vaker een lijstje af", aldus de woordvoerder. Dat ziet het bedrijf ze ook terug in het aantal klanten en de gemiddelde besteding. "We zien iets minder klanten, maar die geven wel iets meer uit."