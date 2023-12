De gestrande kotter ligt na de nodige reparaties weer in het water

Het is gelukt! De gestrande kotter is gerepareerd en ligt weer in het water. Het was nog even spannend, want even leek het erop dat dit niet voor de kerstvakantie zou gaan lukken.

De kotter is gerepareerd in de haven van IJmuiden. Het moest snel gebeuren want vanaf morgen gaat de haven twee twee weken dicht in verband met kerst.

Lisette Reker, dochter van de schipper, vertelde eerder al dat een uitgestelde reparatie een hoop extra werk zou opleveren: "Dan hadden we ook de motor niet kunnen nakijken. En als je de motor niet start, dan gaat die snel achteruit. Ook zouden we dan alle dekapparatuur en bescherming er weer op moeten zetten of zelfs opnieuw aanschaffen."

Op het droge

In totaal heeft de kotter vierentwintig dagen op het strand gelegen. Met man en macht zijn er in totaal drie pogingen gedaan voordat de kotter loskwam. En nu, na de nodige reparaties, is het schip weer klaar voor gebruik.

NH was bij het heugelijke moment. Daar wordt later vandaag een verslag van gepubliceerd.