Mallorca-hoofdverdachte Sanil B. keert zich fel tegen justitie: "Kunt u wel slapen 's nachts?"

Wel zegt hij dat hij, ondanks dat hij nu niet meer als hoofdverdachte gezien wordt, in de media toch al veroordeeld is. "Door de overweldigende media-aandacht zal ik voor altijd te vinden blijven als hoofdverdachte van de Mallorca-zaak, terwijl dat niet het geval is. Dat alleen al is een straf op zich."

Het meeste vuurwerk komt van hoofdverdachte Sanil B., die als enige een jarenlange celstraf boven het hoofd hangt voor de doodslag van Carlo Heuvelman.

Fel statement Sanil B.

Ook hij vindt dat hij foute keuzes heeft gemaakt die avond en dat hem dat spijt. Daarna spreekt B. justitie en het hof aan. Hij raakt geëmotioneerd. "In deze zaak moesten we het hebben van de waarheidsvinding, en met alle respect, ik vind dat dat niet is gebeurd. In mijn ogen is er genoegen genomen met: het wordt lastig, dan pakken we deze maar. En dat was ik. Heel Nederland wordt een fout antwoord gegeven. Ik kan voor mezelf weten dat ik 'nul komma nul' heb bijgedragen aan het overlijden van Carlo en ik zeker niet met mezelf had kunnen leven wetende wie dat wel had gedaan", zegt hij. Ook spreekt hij justitie fel toe. "Kunt u wel slapen 's nachts, wetende dat u een onschuldige in de gevangenis stopt?"

Hij zegt ten slotte dat hij niet gestraft wil worden voor iets wat hij niet heeft gedaan. "Ik zie uw hof als mijn laatste hoop op recht."

De uitspraak in het hoger beroep wordt half maart gedaan.