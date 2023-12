Geen vreugdevuur, maar Opperdoes viert oudjaarsdag met barbecue en live-muziek

Opperdoes gaat oudjaarsdag definitief vieren met een barbecue en live-muziek. Dit ter vervanging van het traditionele vreugdevuur dat verboden werd na meerdere incidenten de afgelopen jaren. "We vinden de viering op oudejaarsdag heel belangrijk voor het dorp. Ik hoop dat we er een prachtig feest van maken waarmee we hopelijk een succesvolle hernieuwde traditie starten", aldus hoofdorganisator Martin van Driel.

Geen vreugdevuur meer in Opperdoes - Foto: NH Media/Chantal Bos

Het evenement is de uitkomst van een overleg tussen een groep bewoners en de gemeente Medemblik. Nadat vorig jaar het vreugdevuur, ondanks allerlei maatregelen opnieuw uit de hand liep, was de maat vol. "De afgelopen jaren bleek het handhaven van de openbare orde en (brand)veiligheid steeds vaker een probleem. Afspraken werden niet nagekomen met alle risico’s van dien", schrijft de gemeente in een persbericht.

