Vreugdevuur in Opperdoes gaat ook dit jaar niet door

In 2018 liep dit spektakel nog volledig uit de hand. Hulpverleners werden bekogeld met vuurwerk en de brandweer moest meerdere keren ingrijpen. Als reactie daarop verscherpte de gemeente haar maatregelen. Zo werd er onder meer een speciale container neergezet, waarin alleen vuur mocht worden gestookt. Ook hield de politie extra toezicht. Dit heeft ertoe geleid dat het vreugdevuur in 2019 vlekkeloos verliep.

De gemeente laat weten dat − vanwege de aangescherpte coronamaatregelen in Nederland − de Opperdoezer traditie, dat elk jaar een hoop gezelligheid met zich meebrengt, niet door kan gaan. "Nadat de maatregelen afgelopen weekend opnieuw zijn aangescherpt, hebben wij in Nederland te maken met een samenscholingsverbod. Het vreugdevuur in Opperdoes kan dit jaar daarom niet doorgaan."

