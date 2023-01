Vreugdevuur Opperdoes op de schop na reeks incidenten: "Het is niet meer verantwoord"

Het vreugdevuur in Opperdoes mag niet meer op de huidige manier worden gehouden. Op oudjaarsdag werd traditiegetrouw midden in het dorp een vuur aangestoken. Maar nadat het opnieuw mis ging, is voor burgemeester Dennis Straat de maat vol. "De incidenten die hebben plaatsgevonden zijn onacceptabel."

Het afsteken van illegaal vuurwerk, niet luisteren naar aanwijzingen van politie en agenten provoceren, een tractor die in brand had kunnen vliegen en het laten uitbranden van een caravan. Het is een opsomming die voor de burgmeesteer maar tot één conclusie kan leiden: "Dit is niet meer verantwoord."

Eerder hulpverleners met vuurwerk bekogeld

Het is niet de eerste keer dat er problemen waren. Op 30 december 2018 was het vuur meerdere malen veel te hoog gemaakt en moest de brandweer meerdere malen komen om het te blussen. Hulpverleners werden daarbij bekogeld met vuurwerk.

Na overleg mocht een jaar later het vreugdevuur weer worden aangestoken, maar wel onder strak toezicht van de gemeente. Die plaatste onder meer een speciale container, zodat het vuur binnen de perken zou blijven. Ook waren er continu toezichthouders aanwezig. Dat leek te helpen, want dat jaar verliep het rustig.

Vreugdevuur in huidige vorm verboden

Na twee jaar zonder vreugdevuur vanwege corona, mocht het afgelopen december wel weer. Er kwam opnieuw een container en ook cameratoezicht. Maar dat leidde toch weer tot incidenten en daarom grijpt de burgemeester nu in.

“Natuurlijk wil ik graag meegaan in de tradities die er zijn in onze dorpen. Maar het is niet gelukt om dit vreugdevuur probleemloos te laten verlopen. De incidenten die hebben plaatsgevonden zijn onacceptabel. Om dit te voorkomen staan we een vreugdevuur in de huidige vorm niet meer toe.”

Wat is het alternatief?

Hoewel de optie om het vreugdevuur helemaal te verbieden ook op tafel ligt, wil de gemeente met de inwoners van Opperdoes in gesprek over wat hun wensen zijn. "Doel is te onderzoeken welke veilige alternatieven we gezamenlijk kunnen faciliteren. Doorgaan in de huidige vorm is in ieder geval geen optie meer", aldus Straat.

Wanneer er duidelijkheid komt over een mogelijk alternatief is nog onbekend.