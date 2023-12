AZ-aanvaller Sadiq maakt rentree tegen Almere City; nieuw contract voor Owusu-Oduro

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Rome-Jayden Owusu-Oduro is beloond met een nieuw contract door AZ. De doelman, die voornamelijk speelt bij de beloften, zette vrijdagmiddag zijn handtekening onder een verbintenis tot medio 2028.

Tegenslagen

"Je maakt veel mooie momenten, maar ook tegenslagen mee", stelt Owusu-Oduro over zijn weg richting AZ 1. Het verwerken van die tegenslagen is iets waar de doelman inmiddels goed mee om kan gaan. "Je moet niet in het verleden leven. Gewoon in het hier-en-nu, want je kan er toch niks meer aan veranderen. In de loop van de jaren is dat steeds beter gegaan voor mij. Ik denk dat dat de belangrijkste eigenschap is waarom ik nu in staat ben om op het niveau van AZ te spelen."

