Is Ouwe Sunderklaas op Texel net zo controversieel als Sunneklaas op Ameland?

Het is een traditie die al eeuwenlang gevierd wordt op Texel: Ouwe Sunderklaas. Het evenement wordt, ondanks de redelijke naamsbekendheid, toch nog altijd gezien als geheimzinnig en de outfits van de speulers kunnen er ook best griezelig uitzien. De reputatie van feesten op andere waddeneilanden helpt daar niet bij. Wat gebeurt er precies tijdens Ouwe Sunderklaas?

"Dat kan heel ver gaan", schrijft mediapartner Texelse Courant , "maar er is een gouden spelregel bij het speulen: een speuler en iemand die gespeuld wordt, moeten elkaar na een voorstelling gewoon in de ogen kunnen kijken en moeiteloos samen een biertje kunnen doen."

Het Texelse Ouwe Sunderklaas, in de Texelse volksmond ook wel Oude Sunder genoemd, en het Amelandse Sunneklaas verschillen behoorlijk van elkaar. Waar bij Sunneklaas alleen de mannen boven de 18 jaar de straat op mogen, is Ouwe Sunder juist een feest voor jong en oud en alle geslachten. Het feest op Ameland is gesloten en niet toegankelijk voor buitenstaanders, terwijl het Texelse feest juist vrij toegankelijk is voor iedereen. "Bij ons gaat het er heel anders aan toe en is iedereen welkom", bevestigt een woordvoerder van de gemeente.

De vastewallers komen dan ook zeker op Texel af op de twaalfde van de twaalfde. Maar op wat voor dag het valt, maakt volgens Frank Spooren wel veel uit. "Dit jaar valt het op een doordeweekse dag, dus dan weet je dat het niet heel spannend wordt", aldus de directeur van de plaatselijke VVV. "Mensen van de overkant (het vaste land, red.) nemen geen vrij voor het feest." Er zijn dan ook niet meer hotelovernachtingen op het eiland geboekt dan normaal.

Wrijving

Als het feest in het weekend valt is dat wel anders. Dan komen ook veel jonge Texelaars die op het vasteland wonen en studeren terug naar het eiland om samen met vrienden en familie te speulen. En de vastewallers weten Texel op die momenten ook goed te vinden. Afke, een andere medewerker van de VVV, ziet dat de buitenstaanders die komen met iets heel anders bezig dan speulen. "Buitenstaanders zijn welkom om te komen kijken, maar de meesten komen om te feesten en in de kroeg te staan. Ze zijn dus niet bezig met waar het feest echt om gaat."

Of dat voor wrijving zorgt? Volgens Spooren niet. "Het is een beetje te vergelijken met wat je bij carnaval ziet. Daarbij komen ook heel veel mensen die nieuwsgierig zijn en willen kijken wat er precies gebeurt."