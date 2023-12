Texel in de ban van mysterieuze olifant, die nu ook opduikt op het strand bij De Koog

Het mysterie rondom de olifant op Texel begint steeds groter te worden. Het metershoge beeld verscheen begin deze week aan de Emmalaan in Den Burg, verdween een dag later weer en dook gisteravond opeens weer op bij de brug van het Kogerstrand bij De Koog.

Het hele eiland is sinds deze week in rep en roer door de metershoge olifant. Het blijkt een groot mysterie: niemand weet van wie het beest is en waarom het opeens opduikt op Texel.

Eerder werd al gespeculeerd dat de komst van de olifant misschien iets te maken zou hebben met het traditionele Ouwe Sunderklaas-feest op Texel. Of er een verband is, is niet duidelijk.

Verdwenen

Toch verdween 'de olifant' net zo snel als dat 'ie verscheen. Een dag later verdween het grote en bijzondere beeld, namelijk als sneeuw voor de zon uit Den Burg.

Tot gisteren. Texelaars spotten de olifant bij camping Kogerstrand in De Koog. Hij heeft daar een nieuw plekje gekregen mét uitzicht op de zee. Alle Texelaars en toeristen kunnen daar het beeld met eigen ogen aanschouwen.