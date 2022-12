Minder speulers, maar traditie van Ouwe Sunderklaas nog steeds springlevend op Texel

De traditie van Ouwe Sunderklaas is na een afwezigheid van twee jaar corona nog steeds springlevend. Hoewel het maandagavond leek of er minder speulers waren dan in andere jaren, was de kwaliteit van de voorstellingen weer goed. Vooral de acts over de ijskar van boerin Ans, de sanering van de Texelse kotters en het evangelistenpaar Jan en Paula Brouwer waren erg populair.

De Emmalaan, ijsboerin Ans en de perikelen rond Teso werd door de jeugd keurig uitgebeeld. - NH Nieuws

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt zeker voor het volksfeest Ouwe Sunderklaas op Texel. Want zij trokken aan het eind van de middag in grote getale door het centrum van Den Burg. Ouders kijken dan trots hoe hun kroost korte voorstellingen spelen voor de kinderjury. De kleintjes en ook de volwassenen beelden in verschillende acts gebeurtenissen van de afgelopen jaren uit. Daarbij worden politici, bekende Texelaars of beruchte overkanters op de hak genomen. Dat wordt op het eiland 'speulen' genoemd. Het is een soort carnaval, maar dan net even anders. Want na het speulen gaat het feest in de cafe's bij de volwassenen tot in de late uurtjes door. Waar Ouwe Sunderklaas in het verleden alleen op 12 december werd gevierd, is er al sinds een aantal jaren het zogeheten 'voorklazen' en 'naklazen'. De Texelaars vieren dan drie dagen feest. Maar het speulen is alleen op 12 december.

Kinderen op de nieuwe Skool worden smerig als ze op het onverharde schoolplein in de blubber spelen. - NH Nieuws

Leerlingen van vijf basisscholen zijn begin dit jaar samengevoegd en verhuisd naar De Skool aan de Emmalaan. Het schoolplein is niet verhard en zeker in natte omstandigheden raken de kinderen besmeurd met modder. Dat gaf inspiratie tot verschillende voorstellingen bij de kinderen: "Lekker speulen bij de Skool, skoene vies tot aan de zool, mama heeft een berg was, kindjes stinken in de klas." Minder animo Bij de volwassenen leek het animo een stuk minder om te speulen. Erik van Etten en de Texelse makelaar Martin Trap waren de eersten bij de jury, maar niet verkleed. Zij hebben twintig jaar samen gespeeld en meestal met een steengoede act. "Geen zin meer", is de uitleg van Martin. "Je staat voor een paar toeschouwers je act te doen. Het was genoeg geweest, ik vind het prima zo." Zijn medespeler Erik had nog graag jaren door willen gaan. "Ik ben nog een keer alleen geweest", zegt hij. "Maar dat is toch anders. Toen speelde ik over het afscheid van Martin Trap. Toen liep ik ook met een keukentrap", lacht hij.

Het evangelistenpaar Jan en Paula Brouwer willen een eigen bed en breakfast in het voormalige politiebureau in Den Burg - NH Nieuws

De speulers die wel een voorstelling gaven, namen uitgebreid de tijd om hun act voor het voetlicht te brengen. De vernieuwde regelgeving voor bed en breakfasts van de gemeente was een veel gespeeld onderwerp. Waar de Texelaars nu nog een mooie bijverdienste hebben, lijkt dat straks toch een stuk minder te worden. Zelfs de evangelisten Jan en Paula Brouwer hadden plannen om een bed en breakfast met de naam 'Bed en Bijbel' te starten in het oude politiebureau aan de Keesomlaan waar zij nu wonen.

Na de sanering van de kotters gaan deze vissers hun hengel ergens anders uitgooien. - NH Nieuws

Een act die goed werd ontvangen, was die van de vissers die iets anders moesten doen nu de kotters worden gesaneerd. Zij hengelden verschillende bijzondere vissen boven water die allemaal hun eigen verhaal hadden. Verder waren er nog acts over de Vrije Republiek Texel waar overkanters die op Texel willen wonen het liefst geweerd worden. En ook de ijskar van Ans die nu nog op haar standplaats in het bos mag blijven staan, kwam in verschillende creaties langs het publiek.

Burgemeester Michiel Uitdehaag bij de normale en gekleurde zebra op de Emmalaan - NH Nieuws

Jurylid Nils Lely was goed te spreken over het volksfeest. "Er waren misschien niet zoveel speulers, maar de kwaliteit was goed. Ik ben blij dat de mensen na twee jaar toch weer gaan speulen. Dat is belangrijk voor het hele feest." Ook Lely had geconstateerd dat er geen grote wagens meer waren. "Dat werden er op een gegeven moment te veel, waardoor de wachttijd voor de jury erg lang werd. Als ze toch willen gaan, is het misschien een idee om deze op de Groeneplaats te zetten, waar het publiek tussendoor kan lopen." Ook Lely had het volksfeest enorm gemist. "Ik heb vroeger met mijn kinderen veel gespeuld. Maar ik ben nu erg druk. Dus op deze manier ben ik er weer mooi bij betrokken."