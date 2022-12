Ouwe Sunderklaas wordt na jaren van afwezigheid eindelijk weer op Texel gevierd

Na twee jaren van corona wordt op Texel volgende week maandag eindelijk weer Ouwe Sunderklaas gevierd. Tijdens het feest worden in elk dorp de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar nagespeeld, ‘speulen’ in het Texels. De ‘speulers’ zijn vermomd en nemen de actualiteit op de hak.

In alle dorpen worden korte voorstellingen gespeeld. In het noordelijkste dorp De Cocksdorp zijn de huiskamers zelfs het decor van de spelers. In de andere dorpen wordt er op straat een act opgevoerd die beoordeeld wordt door een jury. Ouwe Sunderklaas is een aantal jaren van de agenda geweest vanwege de coronapandemie. Een groot gemis voor veel vaste spelers, waaronder Texelaar Peter Jan Geus. De loodgieter 'speult' al vanaf zijn vijfde jaar. "Ik ben nu 51, dus dan weet je hoe lang ik dit heb gedaan." Of hij dit jaar meedoet, is nog maar de vraag. "Twee hernia's", is de uitleg. "Maar ik verwacht dat ik maandag gewoon weer van de partij ben."

Het onderwerp wat op maandag 12 december wordt uitgebeeld, is nog niet bekend. "Ik denk dat velen het nog niet weten", zegt hij. "Persoonlijk komen de leukste ideeën onder druk. We hebben gelukkig een rustig weekend voor Ouwe Sunder. Dus dan bedenken we wel wat. De voorbereiding is ook al heel leuk. Dat is lachen, gieren, brullen", zegt hij. Het leukste is als het onderwerp actueel is. "Dat weten de mensen zich nog goed te herinneren. Dus het liefst iets wat deze week nog gaat gebeuren. Dan kun je op de actualiteit inspelen."

Peter Jan Geus (midden zwarte pruik) speelt al jaren mee met Ouwe Sunderklaas

Vrijwel iedereen op Texel neemt op de een of andere manier deel aan Ouwe Sunderklaas. Kinderen groeien op met de traditie, zien het op straat, horen erover of zien het van hun ouders, familie of vrienden. Tegenwoordig wordt er ook op scholen verteld over de traditie. Geus hoopt dat dit voorlopig blijft voortbestaan. "Want je ziet het animo de laatste jaren teruglopen. Waar je voorheen de wagens in lange rij door Den Burg trokken, is dat nu minder."

Het nadeel van het spelen noemt Geus dat je de andere speulers niet kan zien. "Ik zou vooral in De Cocksdorp een keer willen kijken waar in de huiskamers wordt gespeuld. Dat is al een prestatie op zich, want je kunt niet met een grote kar de huiskamers in." Het toneelstuk begint bij de eerste jury. "Dat ontstaat vanzelf. En je probeert natuurlijk ook het publiek erbij te betrekken. Die interactie is fantastisch. En er zijn natuurlijk altijd mensen in het publiek die je extra op de hak wilt nemen", zegt hij met een lach.

Voor de jeugd is er een feesttent op de Groeneplaats, nadat zij gespeuld hebben - Texelse Courant