Ouwe Sunderklaas kan dit jaar weer niet doorgaan op traditionele wijze

Het speulen staat volgens de coronawetgeving te boek als evenement. Die mogen plaatsvinden, maar wel onder voorwaarden, zo meldt mediapartner Texelse Courant.

"Bezoekers van 13 jaar en ouder moeten een coronatoegangsbewijs laten zien", aldus de gemeente. "Het evenement moet plaatsvinden op een afgesloten locatie, er moet een gezondheidscheck plaatsvinden, bezoekers hebben een toegangskaart nodig en het evenement mag tot 18.00 uur duren."

De laatste maatregel duurt volgens de gemeente in ieder geval tot zaterdag 4 december, de andere maatregelen hebben geen einddatum. "De kans is behoorlijk groot dat alle regels nog gelden tijdens Ouwe Sunderklaas. Er kunnen zelfs extra maatregelen bij komen." Dat moet blijken op de eerstvolgende persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge.

Praktisch haalbaar

Volgens de gemeente moeten de organisaties in de dorpen zich aan de voorwaarden houden die op 11 december van kracht zijn. "Zij bepalen zelf of het speulen praktisch haalbaar is onder de voorwaarden die dan gelden."

Burgemeester Michiel Uitdehaag: "Ik vind het - net als velen - ontzettend jammer dat we nog steeds te maken hebben met beperkende maatregelen. Maar feit is dat we nog niet van corona af zijn en er samen de schouders onder moeten blijven zetten. Een traditionele Ouwe Sunderklaas zit er daarom nog niet in dit jaar. Ik hoop ontzettend dat dat in 2022 wel weer het geval is."

Voor de goede orde: Ouwe Sunderklaas is altijd op 12 december, tenzij dat op een zondag valt. Dan gaat het feest naar zaterdag 11 december. Dat is dit jaar dus het geval.

In 2016 was verslaggever van NH Nieuws voor de rubriek NH Fissa naar Ouwe Sunderklaas op Texel. Naast verkleden wordt er namelijk ook heel goed gefeest. In de onderstaande reportage moeten aangeschoten Texelaars onder meer een speltest doen: