Ouwe Sunderklaas afgelast: alternatief feest is volgens gemeente geen optie

TEXEL - Het jaarlijkse Texelse volksfeest Ouwe Sunderklaas op 12 december gaat dit jaar niet door: ook hier is de coronacrisis spelbreker. "We vinden het ontzettend jammer dat na de Meierblissen, ook deze jaarlijkse traditie dit jaar niet door kan gaan", zegt burgemeester Michiel Uitdehaag. "Toch zijn alle partijen ervan overtuigd dat het in deze tijd onverantwoord is om Ouwe Sunder te vieren."

Naast het 'speule' op straat (verkleed langs de deuren gaan en mensen nadoen, red.) wordt er normaal gesproken ook na afloop lang doorgefeest in cafés van met name Den Burg. Ook dat wordt nu dringend afgeraden, zo schrijft de Texelse Courant .

Onze mediapartner Texelse Courant meldde dinsdag al dat 'bronnen dicht bij de redactie' hadden aangegeven dat het feest dit jaar zou worden afgelast. Gisteren bevestigde de gemeente dat Ouwe Sunderklaas niet zou doorgaan. "Het risico op coronabesmettingen of brandhaarden is te groot", aldus burgemeester Michiel Uitdehaag. "We hopen dat onze inwoners en toeristen begrip hebben voor dit besluit."

"We gelasten alle festiviteiten af. Dit omdat alternatieven, of ze nu groot, klein of volledig digitaal zijn, een aanzuigende werking hebben."

Alternatieven zijn volgens de gemeente niet mogelijk. "Er is nagedacht over alternatieven waarbij minder mensen aanwezig zijn of bijvoorbeeld een digitale variant. Hoewel alle alternatieven goed zijn overwogen, is uiteindelijk toch besloten alle festiviteiten af te gelasten. Dit omdat alternatieven, of ze nu groot, klein of zelfs volledig digitaal zijn, een aanzuigende werking hebben. Het risico voor samenkomsten van mensen is te groot, zowel tijdens (de voorbereidingen van) Ouwe Sunderklaas, als tijdens het voor- en naklazen."

Horeca dicht

De meeste horecabedrijven sluiten op 12 december na het diner de deuren. Afgevaardigden van de Texelse horeca geven aan dat het voor de horeca namelijk niet te doen is om alleen kleine groepen 'speulers' binnen te laten. Dit vergroot het risico dat mensen groepen vormen op straat. "Ik heb veel respect voor dit besluit van de horecaondernemers", geeft Uitdehaag aan. "Het is nu voor iedereen duidelijk dat uitgaan met Ouwe Sunder er dit jaar niet in zit."