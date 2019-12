Ouwe Sunderklaas in de Cocksdorp op Texel: kanonskogels vliegen door de huiskamer

Arend Wassink uit de Cocksdorp heeft zijn hele huis vol liggen met stucloper om zijn parketvloer te beschermen. Hij is één van 25 bewoners van het dorp die zijn huis tijdens Ouwe Sunderklaas openstelt voor de verschillende acts die voorbij trekken. De huiskamer wordt een podium voor ludieke sketches over het leven in het dorp het afgelopen jaar.

Al dagen voor 12 december heerst er een geheimzinnige spanning in de Cocksdorp. Dan zijn talloze dorpelingen bezig met de voorbereiding van hun stukje dat ze op Ouwe Sunderklaasavond gaan spelen, of 'speulen' in het Tessels. En de act mag niet uitlekken. Gert van Klaveren is in het dagelijks leven hovenier maar in het dorp staat hij bekend als topspeuler. "Mijn beste stukje ging over de buurvrouw van de hervormde kerk. De kerkklokken waren gerenoveerd en de buurvrouw begon over het geluid te klagen. Ik heb de toren toen nagebouwd en er een gettoblaster ingezet. Kwam ik verkleed als die buurvrouw de huiskamer in en net als ik mijn zegje wilde doen begonnen de klokken keihard te luiden en was ik onverstaanbaar. Ik werd niet gehoord. De mensen hadden tranen in hun ogen van het lachen. Eerste prijs!", vertelt Gert vol trots.

NH Nieuws

Dit jaar speelt Gert samen met Eric en Sandra. Het gaat over de enige kapster in het dorp die zwanger werd en niet meer kon knippen. Een paar bekende Cocksdorpers en vaste klant van de kapster lopen nu met heel lang haar rond. "We hebben van pakkentouw enorme pruiken gemaakt. Zo trek je zo'n gebeurtenis in het absurde. We maken de boel belachelijk, maar mensen kwetsen doen we nooit" zegt Gert. Het spelen in de huiskamer vinden ze prachtig. "Ik heb vroeger in de andere dorpen ook wel op straat gespeeld, maar in de kamer zit je veel dichter op het publiek", vertelt Sandra. "En het leuke is dat je degene die je speelt ook nog tegenkomt."