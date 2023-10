Niet een brug, maar een weg als definitieve oplossing voor de toegang tot het Kogerstrand op Texel. Dit is de conclusie van het voorstel dat burgemeester en wethouders op Texel aan de gemeenteraad wil voorleggen. De nieuwe brug zou bij nader inzien veel te duur worden. Hoeveel de nieuwe brug zou kosten, is niet bekend.

Foto: Brug Kogerstrand te duur: Aanleg van nieuwe weg naar het Texelse strand - NH Nieuws/Edo Kooiman

"De weg houdt het strand toegankelijk voor iedereen en is een oplossing die ook op de lange termijn standhoudt", zegt wethouder Cees Hooijschuur in een persbericht. In het verleden lag er een oude brug, maar die moest om veiligheidsredenen worden verwijderd. Tijdens een inspectie van de brug over het parkeerterrein van camping Kogerstrand eind vorig jaar bleek dat één van de pilaren gebreken vertoonde. Daarop is besloten om de brug uit 1996 af te sluiten. Auto's mochten er niet meer overheen, voetgangers nog wel.

Noodbrug De discussie over de nieuwe brug duurt inmiddels bijna een jaar. De gemeente heeft voorlopig een noodbrug aangelegd om het strand en de paviljoens bereikbaar te houden. Deze brug is niet toegankelijk voor auto's of vrachtwagens. "De ontwikkeling van het beheer van onze Noordzeekust maakt een vaste weg als definitieve oplossing voor de toegang naar het Kogerstrand een duurzame en goede keuze", aldus het college in een persbericht.

"De zeespiegelstijging vraagt om een hogere kustverdediging. Om dit te bereiken gaan de kustpartijen dynamisch kustbeheer toepassen. Door zand landinwaarts te laten stuiven naar achterliggend duingebied, groeien de duinen mee met de zeespiegelstijging. Meebewegen met de aangroei is het uitgangspunt. Dit maakt een weg tot een goede en vooral toekomstbestendige oplossing", zo staat in het persbericht.

Getouwtrek De brug moet komen op het terrein van camping Kogerstrand dat eigendom is van De Krim. In het voortraject ontstond getouwtrek over het eigendom van de brug, wat de nieuwbouw vertraagde. De gemeente heeft toen de verantwoordelijkheid genomen voor het realiseren van de nieuwe brug. De Texelse gemeenteraad heeft uiteindelijk toegestemd om een nieuwe brug voor zes ton te laten bouwen. Deze zou in eerste instantie net voor het hoogseizoen halverwege juli klaar zijn. "De kans is 95 procent dat dit lukt, al kan ik nooit volledige garantie geven", zei wethouder Hooijschuur destijds in april

Foto: Brug Kogerstrand - NH Nieuws/Edo Kooiman

Later moest de wethouder terugkomen op die belofte. De brug kon niet voor het hoogseizoen gerealiseerd worden. "De oplevering van de benodigde technische tekeningen vertragen het proces om tijdig tot een veilige en toekomstbestendige brug te komen. Ondanks dat het materiaal al grotendeels beschikbaar is, is het niet mogelijk om voor de zomer een op maat en definitieve brug te realiseren en de veiligheid te waarborgen", aldus het college aan de strandondernemers in juni dit jaar.

Nu blijkt de brug er dus helemaal niet te komen. "Een vaste weg is onderhoudsvriendelijk en flexibel om mee te groeien tot de kust", aldus het college. "Onderhoud van een brug is complexer en veelomvattend. Tot slot lopen de uiteindelijke kosten voor de bouw en installatie van een nieuwe brug vanwege de huidige veiligheidseisen ook enorm op."

"Het streven is om de weg voor het nieuwe seizoen klaar te hebben." College Texel