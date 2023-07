Soap rond noodbrug Texels strand gaat maar door: te duur en nog steeds onveilig

Hoewel er na lang lobbyen eindelijk een noodbrug is gerealiseerd voor voetgangers en fietsers over camping Kogerstrand, is de situatie nog allerminst veilig. Dat stelt Iwan Groothuis, directeur van de camping, meldt mediapartner Texelse Courant . En dat ondanks toezeggingen van de gemeente Texel om dit wel in orde te maken.

Iwan Groothuis baalt van de situatie. Hoewel hij blij is met het feit dat de noodbrug er is, stelt hij dat het veel te lang heeft geduurd. Al in maart werd er gesproken over een noodbrug, maar deze werd tot tweemaal toe geblokkeerd door de coalitie Texels Belang, PvdA en GroenLinks. Afgelopen week kwam er ineens toch een noodbrug.

Met het plaatsen van de noodbrug leek de soap wellicht ten einde, maar hiervan blijkt geen sprake. Zo stelt Groothuis de noodbrug een goede verbetering te vinden, maar heeft ook kritiek op de gemeente: "Ons voorstel van half maart om de oude brug te herplaatsen per 1 april voor het seizoen als fiets- en voetgangersbrug was achteraf zowel wat betreft tijd als kosten wel de betere optie geweest."

En hoewel de brug er nu is, zijn er ook nog een aantal knelpunten, zegt hij. "Nu het parkeerterrein vol staat, is de noodweg niet goed bereikbaar omdat auto's de toegangsweg blokkeren en is de veiligheid een grote zorg. Helaas reageert de gemeente niet op de vele meldingen die we nu hebben gedaan. Het is wachten tot het fout gaat."

Een snelle bereikbaarheid van het strand is niet alleen praktisch voor leveranciers, ook hulpdiensten moeten het strand via de noodweg kunnen bereiken.

Gebrekkige communicatie

De ergernis van Groothuis lijkt voor een groot deel te zitten in de - gebrekkige - communicatie. Eerder in dit proces leek dit ook al een probleem, toen strandexploitant Koen Witte een andere lezing had van de situatie dan wethouder Cees Hooijschuur deed voordoen in de communicatie vanuit de gemeente middels een raadsinformatiebrief.

De redactie van de Texelse Courant heeft bij de gemeente vragen gesteld over de kosten van de brug. Die vallen volgens betrokkenen fors hoger uit dan de aanvankelijke offerte in maart. Bedragen die circuleren starten bij een plaatsingsbedrag van 50.000 euro, daar komt de maandelijkse huur van de noodbrug nog bovenop. Ook vanuit de politiek zijn vragen gesteld over de gang van zaken rond de noodbrug.