Texelse ondernemers balen: brug naar strandopgang komt pas na de zomer

Eindelijk zou binnenkort strandslag Paal 20 in De Koog weer beter bereikbaar worden, als er vlak voor de zomer een nieuwe brug zou worden aangelegd. Maar dat blijkt toch niet meer op tijd te gaan lukken; de klus wordt over de vakantie heen getild. "Er wordt niet naar ons geluisterd", vindt strandexploitant Koen Witte. "We voelen ons in de steek gelaten."

Er lag een houten brug bij de strandopgang, maar die is vorig jaar vanwege de slechte staat ervan afgebroken. Het jaar ervoor was hij al per direct afgesloten voor al het verkeer. Strandgangers moeten nu via een trap naar lopen naar het strand. Voor wie een rolstoel, kinderwagen of bolderkar heeft, is dat echter lastig. Zij moeten nu of over rijplaten lopen - waar ook het gemotoriseerd verkeer over rijdt - of getild worden over de trap.

Koen Witte is met twee paviljoens afhankelijk van de toegang naar Paal 20. Hij heeft in de wintermaanden veel te maken gehad met annuleringen, omdat mensen er niet konden komen. "Nu is dat gelukkig minder, mensen weten onze paviljoens wel weer te vinden. Maar hotel Noordzee heeft bijvoorbeeld meer oudere gasten en zij bellen nog wel regelmatig af."

"Ik zie elke dag het vrachtverkeer tussen de bolderkarren door rijden. Het is een wonder dat het nog niet fout is gegaan"

Witte baalt enorm. "Het is een drama voor ons. Zeker nu de echte stranddrukte voor de deur staat. 'Rollende gasten' moeten nu hele capriolen uithalen om bij ons te komen. Het is niet veilig en niet gastvrij." Bovendien maakt hij zich grote zorgen: "Ik zie elke dag het vrachtverkeer tussen de bolderkarren door rijden. Het is een wonder dat het nog niet fout is gegaan."

Directeur Iwan Groothuis van recreatieonderneming De Krim, waar camping Kogerstrand bij paal 20 onder valt, had wel verwacht dat de nieuwe brug er niet voor de zomer zou zijn. "Ik vind het een gemiste kans dat er niet voor is gekozen de afgekeurde brug te hergebruiken voor voetgangers en fietsers. Ik snap het wel, ook dat kostte veel geld, maar het werd niet gedaan omdat er wel een nieuwe brug zou komen. Die er dus uiteindelijk toch niet op tijd komt."

Verkeersregelaars

Ook Groothuis houdt soms zijn hart vast als het gaat om de verkeerssituatie. "Je hebt al dat vakantieverkeer, dat op dat kleine stukje elkaar moet kruisen. Eigenlijk heb je de hele dag verkeersregelaars nodig. De wethouder heeft in de commissievergadering toegezegd de verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid in het gebied waar alle verkeersstromen elkaar kruisen. We wachten al zes weken op het toegezegde veiligheidsplan en staan vlak voor het drukke hoogseizoen. Ik maak me ernstig zorgen over de veiligheid in dit gebied."

De ondernemers proberen van alles om de gemeenteraad te overtuigen met een (tijdelijke) oplossing te komen. Cor Pandelaar, van strandpaviljoen Bries 20, heeft de tegenstemmers van het plan uitgenodigd met een rolstoel naar het strand te komen. En ook Koen Witte laat het er niet bij zitten. Hij heeft bij meerdere bedrijven offertes opgevraagd voor een noodbrug en zal die presenteren aan de gemeente. Toch realiseert hij zich dat zijn invloed beperkt is. "Al zamelen we geld in en plaatsen we de brug zelf, dat mag niet want het is niet onze grond. Wel blijven we de druk opvoeren bij de gemeente. Want zoals het nu is, is het echt kansloos."