'Texel gaat toch overstag: alsnog noodbrug naar slecht bereikbare strandopgang'

Texelse strandondernemers kunnen opgelucht ademhalen, want het ziet ernaar uit dat er alsnog een noodbrug over het parkeerterrein van camping Kogerstrand naar strandslag Paal 20 in De Koog komt. Mediapartner Texelse Courant heeft dat 'via meerdere bronnen los van elkaar te horen' gekregen. De installatie begint naar verwachting eind deze week.

De noodbrug komt er naar verwachting geruime tijd te liggen, bestaat uit een paar elementen en is bestemd voor fietsers en voetgangers. Daarmee lijkt vooralsnog een einde te komen aan een kwestie die al langere tijd de gemoederen bezighoudt. Bedoeling is dat er op termijn een nieuwe, vaste brug over het parkeerterrein naar strandslag paal 20 komt.

Rijplaten

Er lag een houten brug bij de strandopgang, maar die is vorig jaar vanwege de slechte staat ervan afgebroken. Strandgangers moeten nu via een trap naar het strand lopen. Voor wie een rolstoel, kinderwagen of bolderkar heeft, is dat echter lastig. Zij moeten of over stelconplaten lopen - waar ook het gemotoriseerd verkeer over rijdt - of getild worden over de trap.

De strandondernemers hadden eerder al gepleit voor een tijdelijke oplossing, door ofwel een tijdelijke brug te plaatsen of door de afgekeurde brug terug te zetten voor alleen voetgangers. Dat werd niet goedgekeurd door de gemeente: de nieuwe brug zou er wel op tijd komen.

Vertraagd

Vorige maand bleek dat die belofte niet kon worden nagekomen. Hoewel het materiaal er was, vertraagde de oplevering van de benodigde technische tekeningen de klus. Pas na de zomervakantie zou de nieuwe brug er komen. De ondernemers voelden zich in de steek gelaten. "Er wordt niet naar ons geluisterd", zo zei strandexploitant Koen Witte tegen NH.

De ondernemers hoopten dat de zo gewenste noodbrug er nu alsnog zou komen, en dat lijkt te gebeuren. Deze noodbrug wordt wel breder dan eerst voorgesteld, dus breder dan 1,40 meter.