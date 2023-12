Wie schreef de bijbelleus en verscheurde de regenboogvlag bij basisschool Langedijk?

De politie is een maand na de vernieling van de regenboogvlag bij kindcentrum Het Mozaïek in Broek op Langedijk nog altijd op zoek naar de dader. Tot nu toe heeft één getuige zich gemeld. En dat is te mager, verklaart een woordvoerder: "Eén getuige is geen getuige."

Die ochtend van 9 november ontdekt een medewerker bij aankomst dat de regenboogvlag van de basisschool in flarden is gescheurd. Tegenover het kindcentrum staat een houten bord met daarop een leus uit de Bijbel. De vlag hing er op verzoek van de kinderen in verband met de viering van De Week van Respect.

Directeur Helene de Vries deed aangifte, maar het politieonderzoek heeft nog niet geleid tot een aanhouding, laat een woordvoerder weten. "We bekijken camerabeelden en hebben een getuigenverklaring, maar hopen op meer informatie. Daarom vragen we met klem aan mensen die iets hebben gezien zich te melden. Desnoods anoniem."

Uit solidariteit hees ook Theater Cool in Heerhugowaard de regenboogvlag, maar die werd nog geen dag later vernield. Daarvan is uiteindelijk alleen een melding gemaakt. "Aangifte doen was niet mogelijk, omdat er onvoldoende aanwijzingen waren." Of er een verband bestaat tussen de twee vernielingen, weet de politie niet.