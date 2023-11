Regenboogvlag van theater Heerhugowaard vernield, in navolging van basisschool

Nadat de regenboogvlag bij kindcentrum Het Mozaïek in Broek op Langedijk kapot werd gemaakt, besloot theater Cool kunst en cultuur in Heerhugowaard een vlag te bestellen en op te hangen uit solidariteit. Maar dat was van korte duur: ook die vlag is vernield.

De regenboogvlag heeft er nog geen dag gehangen, vertelt theaterdirecteur van Cool kunst en cultuur, Lineke Kortekaas. "Wij lazen een artikel over dat er vorige week een regenboogvlag vernield was bij een basisschool in Broek op Langedijk. Dat vonden we zó onrechtvaardig in een gemeente waar inclusie hoog in het vaandel staat."

Rol weggelegd voor kunst- en cultuursector

Vanuit die gedachte heeft Kortekaas een regenboogvlag besteld, en die kwam afgelopen dinsdag aan. "We hebben hem gelijk opgehesen, maar het was helaas maar van korte duur." Op woensdagochtend kwam een collega op werk aan en zag dat de vlag weg was. "De touwen waarmee de vlag gehesen werd en de katrollen waren kapot." Kortekaas vermoedt dat de vlag hardhandig weggehaald is.

Kortekaas geeft aan dat het haar ergens niet verbaast, 'want de vlag staat steeds ter discussie'. Maar boos is ze wel. "Ik spreek namens Cool; wij vinden samenwerken en inclusie heel belangrijk. Iedereen doet ertoe. Het is belangrijk om dat signaal vanuit de kunst- en cultuursector af te geven, daar ligt een taak van ons."

Kortekaas wilde aangifte doen, maar is nog even in gesprek met de wijkagent of er camerabeelden van het Coolplein in Heerhugowaard zijn.