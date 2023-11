Kerken Langedijk veroordelen vernieling en Bijbelleus bij basisschool: 'Niet christelijk'

De christelijke kerkgemeenschap in Broek op Langedijk laat in een gezamenlijk statement weten de 'schadelijke en bedreigende' actie aan het adres van kindcentrum Het Mozaïek niet-christelijk te vinden. Naast de vernieling van de regenboogvlag, werd ook een bord geplaatst met een Bijbelse boodschap. "We keuren deze respectloze actie ten zeerste af."

Tijdens de zondagse dienst in de hervormde kerk van Langedijk werd ontdaan en verdrietig op het nieuws gereageerd, vertelt predikant Leon van den Dool. "Het is een schok voor iedereen binnen de kerkgemeenschap. Als christen kun je soms anders denken, maar juist dan is ontmoeting nodig. We moeten op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Naar elkaar luisteren in plaats van ons vast te bijten in discussies."

Volgens de predikant staat één ding vast: zo heeft God de woorden niet bedoeld. "Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze. Ontmaskeren doe je in gesprekken in het open daglicht, niet met het stiekem plaatsen van borden in het holst van de nacht."

Scheur uit liefde

De gescheurde vlag doet hem denken aan het verhaal van Sint Maarten. "Met zijn zwaard scheurde hij zijn mantel doormidden en gaf de helft aan een arme man tegen de kou. Die nacht droomt hij van Jezus en ziet hij dat die bedelaar eigenlijk Jezus was. Als je iets verscheurt, laat dit dan uit liefde zijn en niet uit haat."

In verband met de gebeurtenis koos de predikant voor de dienst van afgelopen zondag een speciaal gebed uit: "De haat, die een muur optrekt tussen volkeren, culturen en mensen. Vader, vergeef."

Tekst gaat verder na foto