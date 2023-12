Waarom Schiphol pluim voor duurzaamheid krijgt terwijl vliegen slecht voor milieu is

Dagelijks passeren zo'n 1370 vervuilende vliegtuigen de start- en landingsbanen van de grootste luchthaven van Nederland. Met een aandeel van 3 procent van de landelijke CO2-uitstoot heeft de luchtvaart een grote impact op het milieu.

Toch gaf Brancheorganisatie Airports Council International (ACI) Schiphol en de andere twee Nederlandse luchthavens het hoogst mogelijke certificaat dat een luchthaven kan krijgen voor verduurzaming. Hiermee behoren ze tot de eerste tien luchthavens wereldwijd met zo'n certificaat.

Elektrische voertuigen

Maar let op: dit certificaat zegt niets over het verduurzamen van de Nederlandse luchtvaart. Het gaat namelijk alleen over duurzaamheidsmaatregelen die de luchthavens op de grond hebben genomen. Om het certificaat te behalen moesten de luchthavens hun uitstoot met 90 procent of meer terugbrengen en netto nul uitstoot hebben.

Een groot deel van de voertuigen dat wordt gebruikt om vliegtuigen te duwen of passagiers te vervoeren is bijvoorbeeld elektrisch geworden. Daarnaast wordt een luchtzuiveringssysteem getest om ultrafijnstof op het platform te verminderen. Schiphol is ook volledig op stroom van Hollandse wind gaan draaien en brengt haar gebouwen stapsgewijs van het gas.