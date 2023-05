Al tweederde van KLM-voertuigen op Schiphol is duurzaam, nu de vliegtuigen nog

KLM heeft vandaag de eerste sleepwagen die volledig elektrisch is in gebruik genomen. De sleper is bedoeld om de kleinere vliegtuigen van de maatschappij duurzaam van de gate naar het platform te duwen. Inmiddels is 65 procent van alle KLM-voertuigen op Schiphol elektrisch en ligt de luchtvaartmaatschappij volgens directeur Marjan Rintel op koers om in 2030 er alleen nog maar met CO2-neutrale auto's, trucks, trekkers en sleepwagens te rijden. Voor echt duurzame vliegtuigen is een langere adem nodig.

De eerste elektrische vliegtuigsleepwagen van KLM op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Het eerste KLM-toestel dat met de elektrische sleepwagen naar het platform werd gebracht was een Boeing 737-900 met bestemming München. Voorzitter Lodewijk Asscher van de Duurzame Luchtvaarttafel mocht mee in de cabine van het voertuig, bij het loskoppelen van het vliegtuig zijn en de piloten het signaal geven dat er veilig getaxied kan worden. De échte verduurzaming van de luchtvaart moet komen van de vliegtuigen en in veel mindere mate van de voertuigen die rondom de toestellen rondrijden, maar voor op de korte termijn vindt Asscher die elektrificering een stap in de goede richting. Beter voor de gezondheid "Linksom of rechtsom zal deze sector die ontzettend belangrijk voor ons is moeten gaan verduurzamen", zegt Asscher tegen NH. "Dan moet je ook de positieve stappen waarderen. Vandaag is zo'n stap, want dit scheelt uitstoot en is ook beter voor de gezondheid van de werknemers." Het artikel gaat verder onder de foto.

Lodewijk Asscher en KLM-topvrouw Marjan Rintel op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

"Om het grote vraagstuk op te lossen moet je alles aanpakken wat je kunt aanpakken", zegt KLM-directeur Marjan Rintel tegen NH. "Eén van de onderwerpen is elektrificeren van de grond, dat hebben we nu voor 65 procent gedaan. Dat is echt een grote stap om in 2030 CO2-neutraal te zijn op de grond en wat ook goed is voor al die mensen die hier werken, en het leefklimaat." Duurzame Luchtvaarttafel Lodewijk Asscher is sinds begin dit jaar voorzitter van de Duurzame Luchtvaarttafel, een samenwerkingsverband van luchthavens, vliegmaatschappijen, kennisinstellingen en brandstofproducenten en ziet erop toe dat de luchtvaart verduurzaamt. Stelling neemt Asscher niet, zoals zich uitspreken of het aantal vluchten nog verder moet afnemen dan al door het kabinet besloten heeft. Asscher: "Op de kortste termijn zul je het moeten hebben van het elektrificeren van de luchthaven, minder brandstof gebruiken en andere brandstoffen. Op de langere termijn komen dingen als elektrisch vliegen, op korte afstanden de trein nemen, nog veel verdere ontwikkelingen zoals op waterstof vliegen." Uitstoot beperken "Je moet het eigenlijk allemaal tegelijk doen, want als je nu niet begint aan die langetermijnontwikkelingen, heb je straks nog 20 jaar nodig. Als je erop gaat wachten, kan je de uitstoot niet snel genoeg beperken."

65 procent van KLM-voertuigen op Schiphol is nu elektrisch - NH Nieuws / Doron Sajet