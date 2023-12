Veiligheid van Zeeweg staat achteraan in de file: onderzoek duurt langer

De provinciale plannen om de Zeeweg (N200) veiliger te maken, staan voorlopig op de pauzestand. In 2024 wordt geen begin gemaakt met ingrijpende maatregelen vooruitlopend op het groot onderhoud dat in 2028 van start gaat. Alleen een aantal kleine veranderingen om de verkeersveiligheid te verbeteren, staat nog wel voor volgende jaar op het programma.

De provincie, eigenaar van de Zeeweg tussen Overveen en Bloemendaal aan Zee (N200, red.) is al lange tijd bezig met een onderzoek om de weg veiliger te maken. Op de weg komen geregeld ongevallen voor. Net als botsingen met plotseling overstekende herten. Omwonenden en experts dachten mee aan een plan om het aantal ongelukken sterk te reduceren na 2028.

Dat plan zou begin volgend jaar klaar zijn, maar de presentatie laat even op zich wachten. Er is namelijk nog een onderzoek gaande van de provincie, samen met de gemeenten in Zuid-Kennemerland, naar een betere bereikbaarheid van de kust. Aandachtspunten zijn onder meer de lange files op zomerse dagen en het effect op aangrenzende wegen.

Ook het ABC Architectuurcentrum in Haarlem riep al eens een wedstrijd in het leven om de weg veiliger te maken. Die oplossingen worden eveneens in het grote provinciale 'masterplan' verwerkt.

Aanpassingen na 2028

De twee provinciale onderzoeken moeten straks samen het uiteindelijke en goed onderbouwde plan voor de herinrichting na 2028 vormen. Te denken valt aan aanpassingen aan de weg en de fietspaden, maatregelen langs de weg (hekken, roosters), meer openbaar vervoer en bijvoorbeeld de verlaging van de maximumsnelheid. Nu mogen auto's daar nog tachtig rijden. De omliggende natuur moet wel zoveel mogelijk intact blijven.

