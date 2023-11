Langs de Zeeweg komt geen hek en dat vinden ze in Zandvoort maar 'gek'

De Zandvoortse wethouder Lars Carree gaat eind november met (interim-)burgemeester van Bloemendaal, Ankie Broekers-Knol, in gesprek over een nieuw hekwerk langs de Zeeweg. Dat beloofde hij de raad maandagavond naar aanleiding van de motie 'Het lijkt wel hekkenwerk' van Zandvoort Echt Eén (ZEE).

ZEE-raadslid Mirko Gerrits wees de wethouder erop dat de Bloemendaalse raad 1,1 miljoen euro voor de bouw van een nieuw hekwerk heeft teruggetrokken. Hij wil dat het college zich actief blijft inzetten voor de bouw of verbetering van het hek.

"Omdat het wat ons betreft gekkenwerk, of 'hekkenwerk', is dat we het in deze staat laten. Met de hoeveelheid ongelukken die daar gebeuren en ook de kans op een potentieel dodelijk ongeluk, wat we natuurlijk niet moeten willen met z'n allen", aldus Gerrits.

Ongelukken met herten

Omdat het hekwerk langs de Zeeweg (deels) in slechte staat verkeert, springen herten er regelmatig overheen en rennen dan de Zeeweg over. Met botsingen met auto's tot gevolg.

