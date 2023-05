Weer een onderzoek? Hoe de Zeeweg stukje bij beetje veiliger wordt

Opnieuw worden omwonenden en gebruikers van de Zeeweg opgeroepen om mee te denken over hoe de weg veiliger gemaakt kan worden. Op die weg tussen Overveen en Bloemendaal aan Zee, ook wel de N200, gebeuren namelijk veel ongelukken. Eerder deed het ABC Architectuurcentrum in Haarlem eenzelfde oproep.

Omwonenden en gebruikers van de Zeeweg worden nu opgeroepen om daarover mee te denken. Opvallend is dat het ABC Architectuurcentrum in Haarlem, in samenwerking met de stichting Vrienden van Middenduin, zo'n anderhalf jaar geleden dezelfde oproep deed onder inwoners van de gemeente Bloemendaal.

"Het klopt dat het ABC Architectuurcentrum destijds een prijsvraag heeft uitgeschreven over hoe de Zeeweg verbeterd kon worden. Dat was rond het 100-jarig bestaan van de weg", laat een woordvoerder van de provincie weten. "In het juryrapport stond toen ook beschreven dat alle ideeën nader onderzocht zouden worden en dat gaat nu dus gebeuren. Verder willen we de vraag ook wat breder uitzetten. Iedereen in de regio krijgt de kans om te reageren. Zo krijgen we een completer beeld."

Aanpak gevaarlijke kruisingen

In de loop van 2023 wordt eerst de kop van de Zeeweg aangepakt. Het gaat dan om de plekken waar fietsers en auto's elkaar kruisen, zoals de kruising tussen de Zeeweg en de Parnassiaweg (de weg die naar strandtent Parnassia aan Zee loopt, red.) en die tussen de Zeeweg en de uitrit van camping De Lakens. Vanaf de camping tot de Boulevard Barnaart mag vanaf eind 2023 ook niet harder gereden worden dan 50 kilometer per uur.

Bij de twee eerder genoemde kruisingen komen extra verkeersborden te staan en worden duidelijkere markeringen en verkeersdrempels aangebracht. Ook worden langs de Zeeweg meerdere bomen gefaseerd gekapt. Het gaat om bomen die schade hebben opgelopen door stormen of zijn aangetast door zwammen. En dus een gevaar kunnen vormen voor het verkeer.

