Twee herten doodgereden in één nacht op de Zeeweg in Overveen: "Dit gaat vaker gebeuren"

Afgelopen nacht zijn twee herten in botsing gekomen met passerende auto's op de Zeeweg. Het eerste incident gebeurde rond 01.00 uur, het dier overleed direct aan zijn verwondingen. Bij de tweede aanrijding raakte een hert zwaargewond en is het even later uit zijn lijden verlost. Willem van der Sloot, ook wel de hertenfluisteraar van Zandvoort genoemd, is boos en verdrietig. "Dit gaat nog veel vaker gebeuren."