Raadsleden ontmoeten jongeren in Hoofddorp om politieke kloof te verkleinen

Uitgaan, overlast en voorlichting over seksualiteit: in het jongerencentrum in Hoofddorp konden jongeren afgelopen donderdagavond hun verhaal kwijt bij de raadsleden van gemeente Haarlemmermeer. Met deze bijzondere raadsvergadering wil de gemeente de kloof tussen politiek en inwoner verkleinen.

Ook Haarlemmerqueer, een groep jongeren die activiteiten organiseert voor LHBTI+'ers en contact onderhoudt met scholen, ziet hun kans schoon: "We merken duidelijke verschillen in hoe graag middelbare scholen mee willen denken over hoe zij invulling kunnen geven aan onderwijs over bijvoorbeeld homoseksualiteit. Als dat niet vanuit ons zou komen, maar van bovenaan, de gemeente dus, dan ontstaat er veel meer draagvlak."

Tijdens de avond zijn op verschillende plekken in Hoofddorp, vier verschillende thema's behandeld. Eén van die thema's is 'jongeren in Hoofddorp,' een deel van de samenleving die ook landelijk een relatief grote afstand tot de politiek voelt. De jongeren konden bij Jongerencentrum Flex C hun verhaal kwijt aan de raadsleden. En die kans, die grepen ze.

De gemeente heeft veel te maken gehad met overlast door groepen jongeren, maar Denie vindt het belangrijk dat ze niet het gevoel krijgt dat ze in het verdomhoekje zitten: "Je hoort de term 'hangjeugd' vaak. Die vermijd ik liever, want in plaats van te demoniseren zijn we juist verplicht om te zorgen dat die jongeren wat te doen hebben. Ik zou zelf ook vervelend gaan doen als er helemaal niks voor mij was. Dat is echt iets waar wij als gemeente actief mee bezig moeten blijven."

Eén van de raadsleden die deze avond meedoet is Kim Denie (PvdA). Zij ziet heel veel waarde in de gesprekken die ze met de gewone burgers heeft: "Je krijgt inzichten en verhalen voorgeschoteld die je in een beleidsstuk gewoon simpelweg niet krijgt. Ik kan op basis van zo'n stuk wel ergens voor stemmen, maar als je hier heel duidelijk hoort dat het anders ligt, dan beïnvloedt dat je keuze als raadslid echt wel."

Na de eerste paar pitches rouleren de raadsleden tussen verschillende tafels, ieder met een ander jongerenonderwerp. En daar wordt niet alleen geluisterd, er worden ook uitgebreid vragen gesteld. Niet alleen over gender en seksualiteit of het skatepark, maar ook over uitgaansgelegenheden in de regio en het financieel ondersteunen van projecten voor jongeren.

Het verbaast Amos Reyes Rodriguez, de sociaal beheerder van het jongerencentrum, niets dat de raadsleden bij hen uitkwamen: "Wij zijn als Jongerencentrum dé schakel tussen de gemeente en de jeugd zelf. Omdat we beide kanten kennen en begrijpen, kunnen wij de lijntjes trekken tussen wat ze willen, en hoe we probleemgedrag kunnen voorkomen."

De wekelijkse raadsvergaderingen worden gewoonlijk gehouden in het raadhuis in Hoofddorp, maar vier keer per jaar trekt de gehele gemeenteraad de omgeving in om op locatie met inwoners te spreken. Burgemeester Marianne Schuurmans legt uit waarom: "We zien om ons heen dat die kloof tussen burger en politiek steeds groter wordt, en dit is één van de manieren waarop we dat als gemeente hopen tegen te gaan."

De burgemeester vindt het belangrijk dat iedereen impact kan hebben op de lokale bestuurders: "We geven met een avond als deze niet alleen een gezicht aan de politici in de raad, maar we stellen mensen in staat direct in contact te komen met de raadsleden, waardoor ze hun zorgen ook veel makkelijker kunnen delen."