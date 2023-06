Jongeren verlangen naar de Jungle, vrijwilligerstekort bedreigt jeugdhonk Vijfhuizen

Marcuz Nooitmeer (14) is een van de jongeren die zo vaak mogelijk naar de Jungle komt om met zijn vrienden te praten en poolen. "Het is geweldig daar. Als het open is, dan zijn we met minimaal tien van mijn vrienden en ook nog andere mensen uit het dorp", vertelt hij. "Als het zou moeten sluiten, zou ik dat wel heel jammer vinden, want ik en mijn vrienden komen daar heel graag."

Een papegaai, bamboe, planten: met de graffiti aan de buitenkant maakt het pand zijn naam waar. Binnen zijn er pooltafels, dartborden en banken waar de jongeren kunnen chillen. Achter de bar staat Anton Gehrels (44 ). Hij is hier al dertig jaar vrijwilliger en is wanhopig op zoek naar andere helpers. "Als we geen hulp krijgen, ben ik bang dat er een eind aan het jeugdhonk gaat komen", vertelt hij.

Het jeugdhonk zou elke vrijdag open zijn, maar moet vanwege het tekort aan mankracht steeds vaker de deuren gesloten houden. Ook het onderhoud van het houten pand loopt achter en moet nodig wat schilderwerk worden gedaan. "Op onze oproepen krijgen we geen reactie", vertelt Anton. "Tijdens corona zijn de vrijwilligers de bar uit het oog verloren. Er was al een tekort, maar dit is alleen nog maar erger geworden."

Jongeren van de straat

Als de jeugdbar niet open is, moeten de jongeren een andere plek zoeken om af te spreken. "Het is de enige plek is in Vijfhuizen waar jongeren iets te doen hebben", vertelt Jeroen Bromet (17). Hij gaat elke week naar de jeugdbar om 'gezellig met elkaar te zijn'. "Als het niet open is, dan zijn we meestal gewoon buiten."

Ook Marcuz baalt als een stekker wanneer het jeugdhonk op de vrijdagavond gesloten is. "Het is echt jammer als de Jungle dicht is. Het liefst zou ik willen dat ze elke vrijdag en zaterdag open waren", vertelt hij. "We zoeken dan buiten naar andere plekken, maar dan vinden de bewoners soms dat we overlast veroorzaken."

