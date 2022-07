Scoutingclubs vechten voor behoud subsidie: "Bang dat we inleveren op veiligheid"

"In de basis opereren we zelfstandig", zegt Edwin Brussen, voorzitter van de in het Haarlemmermeerse Bos gevestigde scoutingclub Sint Maarten. "Maar voor dit initiatief hebben we ervoor gekozen om met zoveel mogelijk groepen tegelijk op te trekken."

Op advies van de gemeente heeft de scoutingvereniging aan de Snelliuslaan besloten mee te gaan in de vaart der volkeren. "We hebben een nieuwe school van tien miljoen naast ons, en een gloednieuw dorpshuis", benoemt voorzitter Bloem één van de redenen waarom ook zijn scoutingvereniging toe is aan een moderner pand.

Namens Scouting Leeghwater neemt voorzitter Edwin Bloem de toekomst van scouting in Haarlemmermeer voor zijn rekening. Toch baren de vragen rondom de huisvesting van zijn eigen club hem de meeste zorgen. "Want als een nieuw gebouw niet lukt, houdt het voor ons op."

De insprekers hebben de speerpunten onderling verdeeld, vertelt Brusse. "Een spreekt over huisvesting, de ander over veiligheid en weer een ander over het voortbestaan van de scouting."

De plannen voor een nieuw pand zijn al in vergevorderd stadium, maar de lagere vastgestelde subsidie heeft wel vergaande gevolgen. Omdat de scoutingverenigingen per 2024 met minder subsidie moeten rondkomen, bedraagt de minimale aflossingstermijn voor de hypotheek van het nieuwe clubgebouw geen vijftien, maar dertig jaar. "En daardoor duurt de aanvraag voor de garantstelling bij de gemeente weer langer."

Want wat is het geval? In 2013 geleden sloot Sint Maarten een hypotheek af voor een nieuw clubhuis. Volgens de huidige regels krijgt de vereniging dan ook veertig procent van de hypotheeklasten gesubsidieerd, maar als vanaf 2024 die regeling wegvalt, voorziet de club flinke problemen. De hypotheek loopt namelijk nog twintig jaar.

De gemeente vindt dat dat eerlijker kan en moet, en gaat daarom per lid subsidiëren. Vanaf 2024 krijgen verenigingen afgerekend op het aantal leden. Ze krijgen dan voor ieder lid 90 euro. Dat is inderdaad eerlijker, erkent voorzitter Brussen van Sint Maarten, maar alleen als je lopende subsidies niet meerekent.

Nu subsidieert de gemeente nog 40 procent van de huisvestings-, organisatie- en materiaalkosten van scoutingverenigingen. Omdat niet alle verenigingen even groot zijn, zorgt dat voor grote verschillen in de bedragen die de verenigingen (omgerekend) per lid krijgen. Zo zijn er verenigingen die ruim 350 euro per lid krijgen, maar ook verenigingen die maar 94 euro krijgen.

Namens Sint Maarten zal penningmeester Sander Koster het woord voeren. Hij zal ingaan op de gevolgen van de veranderingen voor de huisvesting van de scoutingclubs. Als de subsidie inderdaad wordt verlaagd, zal de contributie van de huidige 200 euro per jaar stijgen naar 400 euro per jaar. En daar is de eigen bijdrage voor kampen nog niet eens bij ingegrepen, waarschuwt hij raadsleden. "Wat helaas zal betekenen dat een deel van onze leden zullen verliezen, omdat scouting onbetaalbaar wordt. Iets wat niet bijdraagt in de brede welvaart."

Een ander financieel nadeel voor Scouting Leeghwater is dat de clubs alleen een tegemoetkoming voor Haalemmermeerse leden zullen krijgen. Omdat Scouting Leeghwater door de ligging in Badhoevedorp en de nabijheid van de hoofdstad relatief veel Amsterdamse leden trekt (ca. vijf procent), wordt de vereniging vergeleken bij andere verenigingen benadeeld.

De derde inspreker is Arjen Bos, penningmeester van waterscoutingverenigingen Paula Geerts, die ingaat op het materiaal. "We wilden in gesprek met de gemeente, maar daar zijn ze niet op ingegaan. Daarom willen we ze vragen de verlaging te heroverwegen."

Omdat leden van zijn Paula Geurts onder meer leren zeilen, is de kwaliteit en de veiligheid van levensbelang, zal hij benadrukken. Zoals een goed scout betaamt, wordt er driftig naar creatieve oplossingen gezocht, waaronder het uitvoeren van onderhoud in eigen beheer. "Waar ik me zorgen over me maak, is dat je gaat inleveren op veiligheid, dat is niet de bedoeling", zegt hij tegen NH Nieuws.

Vrijwilligers

Ook werken vrijwilligers namens de vereniging aan een nieuwe sleepboot. Dat doen ze in Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep. "Maar vrijwillige uren maakt nog geen onderdelen. En dus zullen we nog 14 jaar op de ontstane lening moeten aflossen. Voor de Paula Geerts dus een noodzakelijk kwaad om nog eens 75 jaar door te kunnen. Al wordt dit wel lastig met de nu toegezegde lagere subsidie."