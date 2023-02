Raadslid Kim (24) wil bezuiniging op jongerenwerk voorkomen: "Voorzie grote problemen"

Jongeren in Haarlemmermeer dreigen de dupe te worden van het besluit van het college om te bezuinigen op ambulant jongerenwerk. Daarvoor waarschuwt PvdA-raadslid Kim Denie (24), die een stokje voor de korting hoopt te steken. Om te beginnen door tijdens een debat vanavond genoeg medestanders voor haar motie te vinden.

PvdA-raadslid Kim Denie - PvdA

De Zwanenburgse snapt er niets van: met een campagne, onder meer met een YouTube-video, toont de gemeente zich bewust van het belang van de integrale benadering van de zorg, en tóch wil ze bezuinigen op jongerenwerk op straat en in scholen. "We hebben zorgplicht." Bezuinigingen (teruggedraaid) Eerder kondigde de gemeente Haarlemmermeer grote bezuinigingen in het sociaal domein aan, die later gedeeltelijk werden teruggedraaid. "Ook de bezuinigingen op jongerenwerk zijn voor een deel teruggedraaid", vertelt Kim, "maar op het ambulante jongerenwerk - op straat en op scholen - niet."

"Ik voorzie grote problemen", waarschuwt ze. "Door de corona-lockdowns hadden veel jongeren al een achterstand" En dan heeft ze het niet uitsluitend over psychische klachten - waar jongeren in Haarlemmermeer volgens de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 van het RIVM vaker aan lijden dan gemiddeld in Nederland - maar ook over basale vaardigheden. "Ik merk dat mijn studiegenoten van 18, 19 het vaak moeilijk vinden om contact te maken." 4.000 uur minder Als het ambulant jongerenwerk het straks met een half miljoen minder moet doen, betekent dat er (op een totaal van 14.000 uur) 4.000 uur minder jongerenwerkers op straat en op scholen te vinden zijn. "Dat is een afname van dertig procent", rekent Kim voor.

Jongerenoverlast in Haarlemmermeer Haarlemmermeer gaat al jaren gebukt onder jongerenoverlast, variërend van lichte vergrijpen tot zwaardere criminaliteit. Zo werd Hoofddorper Tom (64) enkele jaren geleden tijdens het pinnen doodgestoken door een tiener, waarmee de discussie over messenbezit en -geweld weer oplaaide. Voorbeelden van kleinere vergrijpen zijn het vandalisme waarmee basisschool De Linq in Nieuw-Vennep te maken heeft. Directeur Karin Koets deed in het schooljaar 2021/2022 dertig keer aangifte van vernielingen rond en aan haar school. Ook landelijk springt de gemeente er uit: in coronajaar 2020 werd alleen in Amsterdam meer jeugdoverlast ervaren dan in Haarlemmermeer. En burgemeester Schuurmans sprak onlangs haar verwachting uit dat het de komende jaren niet minder zal worden.

Ze kent de doelgroep door en door. Niet alleen omdat ze er zelf nog niet zo lang geleden deel van uitmaakte, maar ook omdat ze de afgelopen tijd met 'meer dan honderd jongeren' heeft gesproken. Bovendien hebben tientallen van hen een vragenlijst ingevuld, waarin Kim ze onder meer bevroeg over hun welzijn en hulpvraag. "75 procent gaf aan mentale klachten te hebben, en daarvan heeft 70 procent er geen vertrouwen in dat de gemeente erbij kan helpen om die weg te nemen", licht ze met verbazing en ongeloof in haar stem enkele conclusies uit. "De gemeente heeft een zorgplicht." 'Energydrink-drinkende jongeren' En juist die jongerenwerkers zijn daarbij van grote waarde, vertelt ze. "Ik ben gisteravond ook met een jongerenwerker op pad geweest." Ze treffen een groep 'blowende energydrink-drinkende jongeren', onder wie - zo blijkt nadat ze een gesprek hebben aangeknoopt - een meisje in een benarde situatie. "Ze was afgelopen weekend uit huis getrapt. Dan is het fijn als er iemand is die luistert of helpt." Succesverhalen kent ze zeker, zoals in Hoofddorp en Badhoevedorp, waar jongerenwerkers de nodige jongeren het goede pad op hebben gekregen. Maar als de huidige trend van versobering van voorzieningen zich doorzet, sluit Kim niet uit dat Haarlemmermeer 'Amsterdamse capriolen' gaat beleven, verwijst ze naar de jeugdproblematiek in Amsterdam-West, waar ze is opgegroeid.

Als het college de bezuinigingen niet wil terugdraaien in het belang van de jongeren, zal Denie burgemeester en wethouders oproepen het te doen voor de eigen portemonnee. "Als we bezuinigen, zal de problematiek toenemen en de zorg die geboden moet worden alleen maar duurder", betoogde ze eerder in haar motivatie om het debat van vanavond aan te vragen. In het debat van vanavond - dat hier vanaf 19.00 uur live te volgen is - hoopt Kim voldoende medestanders te krijgen voor haar motie 'Zet de jongerenwerker niet opzij'. "Maar ook als het vanavond niet lukt, is deze strijd nog niet gestreden."