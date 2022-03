Rotte eieren en intimidaties: zo wil Haarlemmermeer een einde maken aan jeugdterreur

Joke* die rillend van angst in haar eigen huiskamer in Badhoevedorp zit, steekpartijen in Hoofddorp-Centrum, vernielingen in Nieuw-Vennep en een onveilige sfeer rondom het skatepark in Floriande: De gemeente Haarlemmermeer kampt met een recordaantal meldingen van jeugdoverlast, en lijkt er geen grip op te krijgen. In aanloop naar de verkiezingen vroegen we de partijen in Haarlemmermeer naar oplossingen voor de overlastgevende jeugd.

In 2021 nam het aantal meldingen iets af, maar nog steeds stond de gemeente vorig jaar bovenaan de lijst van plekken met de meeste overlast van jeugd in Noord-Holland. De cijfers komen in de buurt van het aantal meldingen tussen 2012 en 2014, maar overstijgen ze wel. Dat alles blijkt uit cijfers van de politie.

De cijfers liegen er niet om: Haarlemmermeer was afgelopen jaar, na Amsterdam, de regio met de meeste meldingen van jeugdoverlast in Noord-Holland. Waar in 2019 nog 617 meldingen werden gedaan, steeg dat aantal een jaar later tot 1.653 meldingen.

Aan voorbeelden geen gebrek: zo werden afgelopen weekend nog vier jongeren in Badhoevedorp aangehouden voor het vernielen van een bus. Worden in Nieuw-Vennep regelmatig ontmoetingsplekken voor jongeren vernield of bezaaid met lachgasballonnen achtergelaten en moet een casusregisseur de 'criminaliserende jeugd' in het centrum van Hoofddorp tot bedaren brengen.

"Eieren naar bussen gooien en intimiderend gedrag naar vaak oudere inwoners of winkelpersoneel is gewoon crimineel gedrag"

Burgemeester Marianne Schuurmans sprak zich in april 2021 uit over de overlastgevende jeugd in bijvoorbeeld Badhoevedorp: "Wat mij betreft is er een grens overschreden. Drugs- en alcoholgebruik, gooien met eieren en fruit naar bussen, huizen en mensen, intimiderend gedrag naar andere, vaak oudere inwoners, of naar winkelpersoneel is gewoon crimineel gedrag."

Niet alleen het aantal meldingen van jeugdoverlast is de afgelopen jaren gestegen. Voor vandalisme en baldadigheid werden vorig jaar elf minderjarigen meer (37) aangehouden meer dan in 2018 (26). Als we kijken naar het aantal strafonderzoeken dat is gestart naar aanleiding van zaken als winkeldiefstal, roofovervallen en doodslag is dat aantal met ruim een derde gestegen. Waar in 2018 naar 66 minderjarigen een strafonderzoek liep, steeg dat aantal in 2021 naar 92 jeugdigen.

Rachid Belaini, eigenaar van kickboksschool 'Team Man of Steel', denkt een deel van de oplossing te hebben. Met een project waar hij de jeugd een plek biedt om huiswerk te maken, te trainen en zichzelf te ontwikkelen, wil hij jongeren van straat halen en een kans geven op een goede manier in de maatschappij terecht te komen. Hij vertelt erover in een interview met NH Nieuws.

In de bovenstaande reportage vertelt Rachid dat hij, sinds de subsidieaanvraag, al maanden niets van de gemeente heeft gehoord. De gemeente weerspreekt dat: "We hebben kortgeleden nog een goed gesprek gehad. In dit gesprek zijn ook de kaders waarbinnen we subsidie kunnen verstrekken besproken. Naar aanleiding van dit gesprek is begin maart een nieuw subsidieverzoek bij de gemeente binnengekomen", aldus de gemeente.

PvdA: De Partij van de Arbeid wil fors investeren in jongeren. De eenzaamheid onder jongeren is groot en velen hebben leerachterstanden. Er zijn meer activiteiten nodig, we bestrijden laaggeletterdheid en geven jongeren meer verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld voor hun ontmoetingsplek. Overlast bestrijd je niet met harder optreden, maar met een beter alternatief. In jongerenrechtbanken bedenken jongeren zelf wat nodig is om de gevolgen van een incident of conflict te herstellen. Die wil de Partij van de Arbeid ook in Haarlemmermeer introduceren.

HAP: Het is een combinatie van een eigen plek voor jongeren en aanspreken op ongepast gedrag. Met hen samen de mogelijkheden bespreken is essentieel voor het vinden van een oplossing.

VVD: We denken dat vooral commerciële voorzieningen zoals gezellige kroegjes een uitkomst zijn voor de jeugd. Meer voorzieningen in de vorm van bijvoorbeeld dorpshuizen is voor de VVD niet de oplossing.

GroenLinks: Wat GroenLinks Haarlemmermeer betreft gaat het er vooral om om duurzame oplossingen te vinden. Die oplossingen kunnen alleen gevonden worden door in gesprek te gaan met de jongeren én met de omwonenden die overlast ervaren. De uitkomst van die gesprekken kan zijn dat er nieuwe voorzieningen nodig zijn, waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten zonder overlast te veroorzaken, maar nieuwe voorzieningen zijn niet per se dé oplossing.

CDA: Het CDA wil dat de jeugd zijn energie op een positieve manier kwijt kan door meer levendigheid te creëren. De aanpak van jeugdoverlast moet integraal benaderd worden waarbij ook stevig wordt ingezet op handhaving.

D66: We vinden het belangrijk dat we in gesprek gaan met onze jongeren om te kijken wat de behoefte voor nieuwe voorzieningen precies is. zodat we daar werk van kunnen gaan maken. Tegelijkertijd is dit natuurlijk niet alleen de oplossing om overlast tegen te gaan. Daarom vinden we de inzet straatcoaches ook heel belangrijk.

Forza Haarlemmermeer: Sinds het alcoholverbod zijn jongeren tot 18 jaar nergens meer welkom en verbannen naar de straat om elkaar te ontmoeten. In Haarlemmermeer exploiteert stichting Maatvast een aantal jongerencentra die onvoldoende aansluiten bij de behoeften van deze jongeren. Forza! ziet meer in alcoholvrije horeca waar jongeren naar toe kunnen om elkaar te ontmoeten. Waar nodig zou de gemeente vanuit het bestaande budget bij kunnen dragen om deze projecten levensvatbaar te maken.

Belang van Nederland: Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken. De oplossing voor jeugdoverlast ligt bij de opvoeding, dat is een verantwoording van de ouders, niet van de gemeente. Dat wil niet zeggen dat de gemeente niets voor jongeren hoeft te doen, maar laat eerst de bestaande voorzieningen eens aansluiten bij de belevingswereld van de jeugd. Zorg dat die voorzieningen geen geiten wollen sokken gehalte hebben, maar de jeugd echt boeit en van de straat houdt.

Een Haarlemmermeer: Nieuwe voorzieningen zijn een mooi initiatief als deze jongeren ook hun nieuwe voorzieningen heel houden en niet gebruiken voor criminele activiteiten. De gemeente zal overlast moeten verhalen op ouders of verzorgers.

Sociaal Rechts Haarlemmermeer: Sociaal Rechts Haarlemmermeer is van mening dat de jeugd de toekomst heeft en daarom vindt Sociaal Rechts Haarlemmermeer dat de gemeente flink moet investeren in de jeugd.

Christenunie: Allereerst moet de overlast worden aangepakt door handhaving en met inzet van ouders. Het organiseren van activiteiten en voorzieningen voor jeugd staat daar los van.