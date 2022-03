Jongeren vernielen bus in Badhoevedorp, vier aanhoudingen

De politie schrijft: "Spullen naar de bussen gooien, hinderlijk gedrag in het verkeer rond de Zeemanlaan en deuren van bussen onklaar maken. Op een gegeven moment is het echt klaar. De politie laat weten dat zij het gebied in het dorp rond de Zeemanlaan structureel controleren.

Jeugdoverlast in Badhoevedorp, Nieuw-Vennep en Hoofddorp

NH Nieuws komt in aanloop naar de verkiezingen later deze week met een verhaal over de overlastgevende jeugd in dorpen als Badhoevedorp, Nieuw-Vennep en Hoofddorp.

Tips over dit dossier mogen naar: [email protected]